Nationala Romaniei si-a aflat adversarele din Liga Natiunilor

GRUPELE DIN LIGA A

GRUPELE DIN LIGA B

GRUPA B1: ROMANIA, Irlanda de Nord, Norvegia si Austria.

GRUPELE DIN LIGA C

GRUPELE DIN LIGA D

GRUPA B1: ROMANIA, Irlanda de Nord, Norvegia si Austria.

"Tricolorii" au fost repartizati in Grupa 1 a Ligii B, unde se vor duela cu Irlanda de Nord, Norvegia si Austria.Polonia, Bosnia-Hertegovina, Italia si Olanda.Islanda, Danemarca, Belgia si Anglia.Croatia, Suedia, Franta si Portugalia.Germania, Ucraina, Spania si Elvetia.Israel, Slovacia, Scotia si Cehia.Ungaria, Turcia, Serbia si Rusia.Bulgaria, Irlanda, Finlanda si Tara Galilor.Azerbaijan, Luxemburg, Cipru si Muntenegru.Armenia, Estonia, Macedonia de Nord si Georgia.Moldova, Slovenia, Kosovo si Grecia.Kazahstan, Lituania, Belarus si Albania.Malta, Andorra, Letonia si Insulele Feroe.San Marino, Liechtenstein si Gibraltar.Meciurile din faza grupelor Ligii Natiunilor se vor disputa in perioada septembrie - noiembrie 2020.Etapa 1: 3-5 septembrie 2020 * Etapa 2: 6-8 septembrie 2020 * Etapa 3: 8-10 octombrie 2020 * Etapa 4: 11-13 octombrie 2020 * Etapa 5: 12-14 noiembrie 2020 * Etapa 6: 15-17 noiembrie 2020Castigatoarele grupelor din Liga A vor participa la turneul final al Ligii Natiunilor, in iunie 2021: semifinale/finale. Detinatoarea trofeului este Portugalia.Castigatoarele grupelor din Ligile B, C si D vor promova in divizia superioara.Ultimele clasate in Ligile A si B vor retrograda in divizia inferioara. Intrucat in Liga D sunt doar doua grupe, echipele retrogradate din Liga C vor fi stabilite in urma unui play-out, in martie 2022.Clasarea din Liga Natiunilor va influenta si preliminariile Cupei Mondiale 2022. In acele calificari, cele 10 castigatoare de grupe vor merge la turneul final, in timp ce primele doua cel mai bine clasate nationale in Liga Natiunilor (in afara celor calificate direct) se vor alatura selectionatelor de pe locul 2 intr-un baraj de stabilire a ultimelor 3 locuri de Mondial.Pana la meciurile din Liga Natiunii, Romania va intalni Islanda, pe 26 martie, in semifinalele barajului pentru EURO 2020.ora 19:41 - Aici se incheie tragerea la sorti.Polonia, Bosnia-Hertegovina, Italia si Olanda.Islanda, Danemarca, Belgia si Anglia.Croatia, Suedia, Franta si Portugalia.Germania, Ucraina, Spania si Elvetia.19:32 - Urmeaza tragerea la sorti din Liga A.Israel, Slovacia, Scotia si Cehia.Ungaria, Turcia, Serbia si Rusia.Bulgaria, Irlanda, Finlanda si Tara Galilor.19:22 - Urmeaza tragerea la sorti in Liga B, unde se va afla si nationala Romaniei.Azerbaijan, Luxemburg, Cipru si Muntenegru.Armenia, Estonia, Macedonia de Nord si Georgia.Moldova, Slovenia, Kosovo si Grecia.Kazahstan, Lituania, Belarus si Albania.Malta, Andorra, Letonia si Insulele Feroe.San Marino, Liechtenstein si Gibraltar.Tricolorii sunt reprezentati la tragerea la sorti de Mirel Radoi, Razvan Burleanu si Mihai Stoichita.19:08 - Se incepe cu Liga D, continua cu Liga C, B si, in fine, A.ora 19:00 - A inceput tragerea la sorti.Tragerea la sorti se desfasoara la Amsterdam.Reprezentativele prezente la tragerea la sorti au fost impartite dupa cum urmeaza:Urna 1: Portugalia, Olanda, Anglia, ElvetiaUrna 2: Belgia, Franta, Spania, ItaliaUrna 3: Bosnia-Hertegovina, Ucraina, Danemarca, SuediaUrna 4: Croatia, Polonia, Germania, IslandaUrna 1: Rusia, Austria, Tara Galilor, CehiaUrna 2: Scotia, Norvegia, Serbia, FinlandaUrna 3: Slovacia, Turcia, Irlanda, Irlanda de NordUrna 4: Bulgaria, Israel, Ungaria, RomaniaUrna 1: Grecia, Albania, Muntenegru, GeorgiaUrna 2: Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus, CipruUrna 3: Estonia, Slovenia, Lituania, LuxemburgUrna 4: Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, MoldovaUrna 1: Gibraltar, Feroe, Letonia, LiechtensteinUrna 2: Andorra, Malta, San MarinoVezi si: Nationala Romaniei isi afla adversarele din Liga Natiunilor: Ce grupa dificila ar putea avea "tricolorii" I.G.