Norvegia vs Romania, in preliminariile pentru EURO 2020: Vezi cine va transmite in direct meciul nationalei

Lotul convocat de Cosmin Contra pentru urmatoarele doua partide este:

Marti, tricolorii au o noua sedinta de pregatire, iar miercuri vor decola spre Oslo, acolo unde pe 7 iunie, de la ora locala 20:45 (21:45 in Romania), vor infrunta nationala Norvegiei, anunta FRF Pe 10 iunie vor mai disputa un meci in deplasare, cel din Malta, ora 21:45, in Romania.Ambele partide vor fi transmise in direct la Pro TV si vor putea fi ascultate la Radio Romania Actualitati.De asemenea, intalnirile vor putea fi urmarite si pe site-ul Ziare.com, in format LIVE text.Ciprian Tatarusanu (Nantes, 59/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Ionut Radu (Genoa, 0/0)Romario Benzar (FCSB, 15/0), Cristian Sapunaru (Kayserispor, 34/0), Dragos Grigore (Ludogorets, 35/0), Ionut Nedelcearu (FC Ufa, 3/0), Iulian Cristea (FCSB, 0/0), Alin Tosca (PAOK, 15/0), Nicusor Bancu (U Craiova 1948 CS, 9/0)Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 42/5), Dorin Rotariu (Astana, 9/1), Ciprian Deac (CFR Cluj, 19/4), Dennis Man (FCSB, 3/0), Tudor Baluta (FC Viitorul, 4/0), Razvan Marin (Standard Liege, 16/1), Paul Anton (Krylia Sovetov, 8/0), Alexandru Cicaldau (U Craiova 1948 CS, 4/0), Dan Nistor (Dinamo, 1/0), Alexandru Maxim (Mainz, 34/3), Gheorghe Grozav (Kisvarda FC, 27/5), Nicolae Stanciu (Al-Ahli, 30/10), Ianis Hagi (FC Viitorul, 3/0)Claudiu Keseru (Ludogorets, 31/10), George Tucudean (CFR Cluj, 9/3), George Puscas (Palermo, 6/2)