Norvegienii au rabufnit dupa prezenta copiilor in tribunele Arenei Nationale: "Totul a fost o parodie"

Oficialul norvegian considera ca prezenta a 30.000 de copii in tribunele Arenei Nationale a fost o parodie orchestrata gresit de UEFA.Per Joan Hansen considera ca Romania trebuia sa primeasca o lectie din partea UEFA si in niciun caz sa nu li se permita accesul copiilor in tribune."N-a avut niciun sens. Nu inteleg cum s-a putut intampla asa ceva. E o gluma facuta de UEFA", a tunat Per Joan Hansen dupa terminarea intalnirii, pentru cotidianul Dagbladet "Intr-o lupta in care trebuia sa dea o pedeapsa aspra, UEFA a permis asa ceva... Copii au fost instruiti sa faca zgomot cat mai mult. De la statia de amplificare li se transmitea ce sa strige. Totul a devenit o parodie", a continuat acesta.Vezi si: Selectionerul Norvegiei, despre egalul cu Romania si prezenta a 30.000 de copii in tribune: "Cea mai nedreapta decizie" Aproximativ 30.000 de copii si insotitori au fost prezenti in tribunele Arenei Nationale pentru meciul dintre Romania si Norvegia, incheiat la egalitate, scor 1-1, dupa ce UEFA a sanctionat echipa Romaniei cu un meci cu portile inchise.Sanctiunea UEFA a venit ca urmare a scandarilor rasiste ale suporterilor romani la meciurile cu Spania si Malta.I.G.