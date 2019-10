Norvegienii vin cu toate vedetele in Romania

Ziare.

Printre jucatorii convovati se regasesc si Tarik Elyounoussi si Martin Odegaard, care au marcat pentru nordici in partida tur, incheiata la egalitate, scor 2-2. De asemenea, atacantul Joshua King va fi si el prezent la Bucuresti.Conform site-ului oficial al Federatiei Norvegiene de Fotbal, cei 24 de fotbalisti convocati pentru cele doua meciuri din luna octombrie sunt urmatorii:Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Andre Hansen (Rosenborg), Orjan Haskjold Nyland (Aston Villa)Kristoffer Vassbakk Ajer (Celtic Glasgow), Haitam Aleesami (Amiens), Omar Elabdellaoui (Olympiakos Pireu), Lunan Ruben Gabrielsen (Molde FK), Even Hovland (Rosenborg BK), Birger Solberg Meling (Rosenborg BK), Havard Nordtveit (Hoffenheim), Tore Reginiussen (Rosenborg BK), Jonas Svensson (AZ Alkmaar)Sander Gard Bolin Berge (KRC Genk), Markus Henriksen (Hull City), Stefan Marius Johansen (Fulham), Fredrik Midtsjo (AZ Alkmaar), Mathias Antonsen Normann (FC Rostov), Ole Kristian Selnaes (Shenzhen FC), Martin Odegaard (Real Sociedad)Tarik Elyounoussi (AIK Fotboll), Erling Braut Haaland (Red Bull Salzburg), Bjorn Maars Johnsen (Rosenborg BK), Joshua Christian Kojo King (Bournemouth), Alexander Sorloth (Trabzonspor).Norvegia intalneste echipa nationala a Romaniei, la 15 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti in preliminariile EURO 2020.Anterior, la 12 octombrie (ora 21:45), selectionata condusa de Lars Lagerback joaca impotriva Spaniei, pe Ullevaal Stadion din Oslo.