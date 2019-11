Numar record de spectatori romani la meciul cu Spania: Anuntul facut de Federatia Romana de Fotbal

Ziare.

Potrivit comunicatului FRF , in tribunele stadionului din Madrid se vor afla nu mai putin de 12.000 de suporteri romani!"La sedinta tehnica a partidei Spania-Romania, in aceasta dimineata, s-a confirmat numarul aproximativ al suporterilor romani care vor incuraja diseara tricolorii pe Wanda Metropolitano.Astfel, vor fi peste 12.000 de fani romani, depasindu-se astfel numeric toate prezentele noastre pe un stadion din deplasare la o partida din preliminariile pentru Mondial sau Euro, din 2014 pana azi!Multumim tuturor romanilor care au ales sa vina sa sutina din tara echipa nationala intr-un moment dificil, precum si celor stabiliti in Spania si in tarile din apropiere, pentru atasamentul lor fata de tricolori", se arata intr-un anunt facut de FRF.Meciul dintre Spania si Romania se va disputa luni seara, de la ora 21:45, la Madrid.Jocul va fi televizat de Pro TV si transmis, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.