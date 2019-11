Nume nou pe lista FRF: Stoichita anunta cine ar putea fi noul antrenor al nationalei Romaniei

Ziare.

Potrivit spuselor lui Stoichita, cel mai recent nume aparut pe lista este Victor Piturca , antrenorul Universitatii Craiova. FRF conditioneaza insa numirea pe banca echipei nationale de despartirea de Universitatea Craiova "O colaborare cu Piturca este deschisa oricand. Orice antrenor valoros din Romania este pasibil de aceasta pedeapsa, de a conduce o echipa nationala la acest baraj. Dar la club, nu poate ramane. Este un principiu care nu poate fi incalcat. Macar atat, nu putem fi acuzati de necinste in activitatea pe care o avem. Si decat sa existre suspiciuni, eviti aceasta situatie.Un profil de antrenor ca Piturca si ca multi alti antrenori , Petrescu, Hagi, Lucescu, Radoi, sunt pasibili de a fi alesi in aceasta functie. Problema este ca ei sa si poata. In general, un contract este facut in baza unor obiective", a spus Stoichita la Telekom Sport.Totodata, Stoichita a explicat si care sunt pasii pentru numirea noului antrenor."Ne vom intalni saptamana viitoare cu membrii comisiei tehnice, si nu numai, pentru a solicita pareri pertinente si nu aventuri de propuneri. Vrem argumente sustinute pentru un selectioner.Tinand cont de faptul ca e vorba despre un meci sau doua, speram sa fie doua meciuri si sa fie castigatoare ambele, trebuie sa tinem cont de faptul ca ne trebuie un om curajos, care sa stie fotbal, sa nu fie foarte tensionat pentru a face greseli sub aceasta presiune exacerbata a acestei mize imense care este pusa in joc, sa stie jucatorii si mai ales sa isi dedice urmatoarele trei luni de zile", a adaugat Stoichita.C.S.