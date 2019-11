Nume surpriza pe lista FRF: Ce antrenor din Liga 1 ar putea ajunge la nationala Romaniei

Ziare.

Federatia Romana de Fotbal l-ar avea in vedere si pe Viorel Moldovan, anunta Digi Sport Actualul tehnician al Dunarii Calarasi este considerat o solutie de rezerva.Viorel Moldovan are 48 de ani si in cariera sa le-a pregatit pe FC Vaslui, FC Brasov, Sportul Studentesc, Rapid, nationala de tineret a Romaniei, Auxerre si, din vara lui 2018, se afla la carma Chindiei Targoviste.In perioada 2014-2016 a fost unul dintre secunzii lui Anghel Iordanescu la nationala Romaniei.