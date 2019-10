Numerele "tricolorilor" pentru meciul cu Norvegia: Iata si in ce culoare vom evolua

Ziare.

Intrucat in lotul de 23 al Romaniei, fata de meciul cu Feroe, este o singura modificare, cauzata de absenta lui Vlad Chiriches, tricolorii si-au pastrat aceleasi numere. Andrei Burca, unul dintre fundasii convocati de urgenta de Cosmin Contra la intoarcerea de la Torshavn, a preluat tricoul de la capitanul nationalei, anunta site-ul oficial al FRF 1. Ionut Radu * 2. Romario Benzar * 3. Alin Tosca * 4. Adrian Rus * 5. Ionut Nedelcearu * 6. Andrei Burca * 7. Florinel Coman * 8. Nicolae Stanciu * 9. George Puscas * 10. Ianis Hagi * 11. Nicusor Bancu * 12. Ciprian Tatarusanu * 13. Claudiu Keseru * 14. Vasile Mogos * 15. Paul Anton * 16. Florin Nita * 17. Ciprian Deac * 18. Razvan Marin * 19. Mihai Bordeianu * 20. Alexandru Mitrita * 21. Dan Nistor * 22. Alexandru Cicaldau * 23. Florin AndoneContra nordicilor, nationala Romaniei va imbraca tricourile galbene."Azi, galbenul invinge! S-a confirmat la sedinta tehnica din aceasta dimineata ca vom juca in galben, in timp ce adversarii nostri au optat pentru alb in detrimentul echipamentului rosu pe care l-au purtat la Oslo", mai arata sursa citata.Meciul dintre Romania si Norvegia, din cadrul Grupei F a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020, e programat marti seara, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti.