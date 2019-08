Pierdere grea pentru nationala Romaniei inaintea meciului cu Spania

Ziare.

com

Federatia Romana de Fotbal a anuntat, sambata, ca fundasul stanga Nicusor Bancu, jucator convocat initial, a suferit o leziune musculara la nivelul coapsei stangi in partida disputata aseara de U Craiova la Voluntari si nu va fi apt pentru cele doua meciuri ale "tricolorilor".In locul lui Bancu, selectionerul Cosmin Contra l-a chemat la lot pe Florin Stefan, de la Sepsi Sf. Gheorghe."Florin Stefan (23 ani), jucatorul lui Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, se alatura echipei nationale!Si devine al saptelea fotbalist din lotul Euro U21 prezent la turneul final din aceasta vara pe care se bazeaza Cosmin Contra pentru Spania si Malta, alaturi de Ionut Radu, George Puscas, Ianis Hagi, Adrian Rus Ionut Nedelcearu si Alexandru Cicaldau. Totodata, al treilea jucator de la aceasta actiune convocat in premiera, dupa Adrian Paun si Mihai Bordeianu (ambii CFR Cluj).Bun venit si mult succes, Florin!Convocarea de ultima ora vine in contextul faptului ca Nicusor Bancu, jucator convocat initial, a suferit o leziune musculara la nivelul coapsei stangi in partida disputata aseara de Universitatea Craiova si, in urma investigatiilor medicale de astazi, s-a concluzionat ca nu va fi apt pentru meciurile echipei nationale din aceste zile", se arata intr-un comunicat al Federatiei Romane de Fotbal Meciul cu Spania este proramat pe 5 septembrie (ora 21:45, Arena Nationala din Bucuresti), in timp ce jocul cu Malta va avea loc pe 8 septembrie (ora 19:00, stadion 'Ilie Oana' din Ploiesti).I.G.