Pierdere grea pentru nationala Romaniei: Un titular s-a accidentat si nu va juca in meciurile cu Insulele Feroe si Norvegia

Federatia Romana de Fotbal a anuntat, vineri, ca fundasul Dragos Grigore a acuzat dureri la gamba stanga si va rata urmatoarele doua jocuri ale "tricolorilor"."Integralist pentru Ludogoret in derby-ul de sambata cu Levski Sofia, Dragos Grigore s-a prezentat la lot si s-a antrenat alaturi de tricolori in tara, participand inclusiv la sedinta de pregatire de aseara din Insulele Feroe.In timpul acesteia, a acuzat probleme musculare la nivelul gambei stangi. Staff-ul medical al nationalei a decis azi, in urma investigatiilor, ca Dragos nu poate fi recuperat pentru meciurile cu Insulele Feroe, de maine, si Norvegia, de marti. Fundasul va fi supus mai multor investigatii la revenirea lotului national in tara", noteaza site-ul oficial al FRF Potrivit Gazetei Sporturilor , pentru meciul cu Norvegia de martea viitoare va fi chmemat de urgenta la lot Andrei Burca, 26 de ani, fundasul central al campioanei CFR Cluj.Romania va infrunta Insulele Feroe (sambata, de la ora 19:00, la Torshavn) si Norvegia (marti, de la ora 21:45, la Bucuresti) in preliminariile pentru EURO 2020.