Pierderi grele pentru nationala Romaniei: Contra a chemat de urgenta doi jucatori dupa ce doi titulari s-au accidentat

Selectionerul Romaniei nu va putea conta la intalnirea programata marti seara pe Arena Nationala pe cei doi titulari ai posturilor de fundasi centrali.Dragos Grigore s-a lovit inaintea meciului cu Insulele Feroe, iar Vlad Chirices a iesit accidentat in prima repriza a confruntarii de la Torshavn.In locul lor, Cosmin Contra a decis sa-i cheme pe urgenta pe Iulian Cristea, de la FCSB, si Andrei Burca, de la CFR Cluj."Avem si o veste trista dupa aceasta victorie. Capitanul Vlad Chiriches a iesit accidentat in prima repriza si va fi supus unor investigatii medicale suplimentare.Ca urmare a situatiei lui Chiriches, dar si dupa ce Dragos Grigore a devenit indisponibil, selectionerul impreuna cu membrii staff-ului sau au decis sa ii cheme de urgenta la lot pe fundasii Iulian Cristea (FCSB) si Andrei Burca (CFR Cluj).Cei doi vor ajunge duminica in cantonamentul de la Mogosoaia, unde se vor alatura celorlalti tricolori la sosirea lor din Insulele Feroe", anunta site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal Meciul dintre Romania si Norvegia, din Grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020, e programat marti seara, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Capitala.