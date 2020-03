Play-off-ul dintre Romania si Islanda a fost amanat

Ziare.

Jocul programat sa se desfasoare pe 26 martie a fost amanat pentru inceputul lunii iunie, anunta forul european.Data exacta a meciului de la Reykjavik va fi anunta ulterior.Tot martie, UEFA a amanat cu un an turneul final al Campionatului European si a suspendat pe termen nedeterminat Liga Campionilor si Europa League Islanda si Romania se vor intalni in semifinala play-off-ului pentru, de acum, EURO 2021.Castigatoarea va da piept in finala barajului cu invingatoarea celei de-a doua semifinale, in care se vor intalni Bulgaria si Ungaria.11 iunie - 11 iulie 2021 e noua perioada de desfasurare a Campionatului European.I.G.