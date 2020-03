Portarul nationalei feminine de fotbal a Romaniei dezvaluie iadul din Italia: Toti au gresit aici. Suntem toate izolate

Ziare.

Camelia Caesar, portarul Romaniei, a vrut sa dezvaluie prin ce trece in Italia, tara unde este cantonata, caci nu a mai avut timpul necesar sa se intoarca in tara noastra.Intr-un interviu acordat pentru FRF , Camelia spune ca este bine, dar ca in Italia se petrec acum lucruri nemaivazute: "Eu sunt bine, desi nu mai stii in aceste zile ce inseamna bine. In Italia este, dupa cum stie toata lumea, dezastru.Depinde foarte mult de puterea fiecaruia, de forta organismului fiecaruia, de a rezista la acest virus. Asa este, majoritatea celor afectati sunt batrani, Italia avand cei mai multi batrani, cred, din Europa. Acolo e problema. Iar majoritatea batranilor sunt oameni cu alte probleme de sanatate, sunt oameni fragili.Sunt izolata. Intr-un apartament din Roma, primit de la club. Locuiesc impreuna cu o colega de echipa, iar in acelasi bloc mai sunt cateva fete de la AS Roma. Toate fetele din echipa locuiesc in zona. Toate suntem izolate", puncta in prima parte a interviului romanca ce apara la AS Roma.Ea mai spune ca in Italia este constienta ca s-au facut multe greseli, astfel incat sa se ajunga la tara cu cei mai multi morti in prezent, peste 4000, mai multi si decat China: "E o situatie cu care nu s-a mai confruntat nimeni pana acum. Nimeni nu a fost obisnuit sa stea la coada la supermarket cate trei ore si la un metru distanta, cel putin, de cea mai apropiata persoana. In plus, nu ne vedem cu nimeni, nici macar intre noi, colegele de echipe, care locuim in acelasi bloc.Inca se mai gasesc alimente, dar preturile au crescut. O masca medicala, de exemplu, a ajuns sa se vanda si cu 50-60 de euro. Respect toate regulile, asa mi se pare corect. Puteam sa plec la Torino, acolo unde locuiesc parintii si fratele meu mai mic. Dar am refuzat. Nimeni nu stie nimic... S-a amanat pana pe 5 aprilie campionatul, dar e imposibil. Din pacate, aflam ca numarul imbolnavirilor, al persoanelor decedate creste...", mai adauga Caesar.Camelia Ceasar are 21 de ani, a mai activat si la Torino, Brescia si AC Milan Citeste si:D.A.