Portughezul care se propune in nationala Romaniei: "Vreau sa castig pentru aceasta tara minunata"

De asemenea, fundasul portughez al lui CFR Cluj spune ca are de gand sa se stabileasca in Romania."Speram sa rezolvam pana la finalul lunii februarie. Am spus tot timpul ca sunt dispus sa ajut, daca e nevoie de mine. Si, daca ei cred ca pot sa fiu un plus si sa ajut echipa nationala, cu siguranta ma duc cu mare placere si cu munca, sa castig pentru aceasta tara minunata, care mi-a dat tot ce am eu in viata, pentru mine si pentru familia mea", a spus Camora pentru Telekom Sport "Asa ca nu am cum sa refuz aceasta oportunitate. Dar nu depinde de mine, depinde de ei, daca ma vor sau nu. Dar normal ca m-as bucura si o sa dau tot pentru Romania. Eu am crezut, sincer, cand am venit in Romania, in 2011, ca o sa stau doi-trei ani si sa plec in alta parte. Cu siguranta nu voi pleca din Romania. Si cand voi termina fotbalul, voi ramane la Cluj", a completat jucatorul in varsta de 33 de ani.Mario Camora a ajuns in urma cu 9 ani la CFR Cluj.Poate evolua ca fundas sau mijlocas stanga, iar in cariera sa a mai evoluat pentru Samora Correira, Valdevez, Beira-Mar, Pampilhosa si Naval.