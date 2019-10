Preliminarii EURO 2020: Romania castiga la scor in Feroe, dupa un joc extrem de slab in primele 75 de minute

Ziare.

com

Golurile au fost aduse, exact cum s-a intamplat si in partida cu Malta, de George Puscas , in minutul 74, primul, al doilea de catre Alex Mitrita, introdus de Contra dupa pauza, iar ultimul de catre Claudiu Keseru, in ultimul minut al prelungirilor.Prestatia Romaniei a fost una extrem de dezamagitoare, oarecum similara cu cea din partida cu Malta, dar comparativ cu acel joc, sambata seara trupa lui Contra nu a legat mai deloc jocul, cel putin in prima repriza.O prima parte cu foarte putine realizari ale alor nostri, cu suturi de la distanta ori foarte slabe retinute usor de Nielsen, ori duse peste poarta. Le-au semnat Stanciu, Benzar, sau chiar Ianis Hagi , care totusi a fost destul de sters, ca si Florinel Coman, care a iesit rareori la joc.Colac peste pupaza, Vlad Chiriches a facut o intindere in minutul 36 si a facut semn ca nu mai poate continua partida, in locul sau intrand Adrian Rus.Culmea, la jumatatea reprizei, Feroe a avut o sansa uriasa, o lovitura de cap din centrul careului care se ducea catre vinclu, scoasa cu greu de Tatarusanu in corner. Cosmin Contra nu a facut nicio schimbare la pauza, iar Romania a continuat sa etaleze acelasi joc fara stralucire si idei, cu acelasi Stanciu fara nerv, cu doi atacanti - Puscas si Andone - care nu prea au stiut cum sa isi creeze ocazii.Minunea s-a produs insa in minutul 74, cand George Puscas a salvat Romania asa cum a facut-o si in partida cu Malta, dupa ce a primit o pasa luminoasa de la Stanciu, sutul sau intrand in poarta decisiv si dupa atingerea lui Nielsen.Intrarea lui Alex Mitrita si-a facut simtita prezenta, acesta aducand multa rapiditate in jocul nostru. Fotbalistul de la New York a marcat in minutul 82, cu un gol superb de la marginea careului, aducand siguranta pe tabela.3-0 s-a facut in minutul 93, in ultima faza a jocului, dupa o combinatie intre acelasi Mitrita si Keseru, ultimul marcand dupa un sut simplu pe langa Nielsen. In momentul sutului insa, Keseru a parut ca a facut si el o intindere, asa cum s-a intamplat mai devreme si la Chiriches.A venit o victorie pana la urma scontata, Romania ajungand la acest moment pe locul 2, cu 13 puncte, cu doua peste Suedia, care va evolua in aceasta duminica in deplasare cu Malta. Norvegia are 9 puncte si va evolua cu Spania.Min.90: 3 minute de prelungire!Min.88: Romanii asteapta finalul partidei, se preconizeaza o victorie obtinuta atat de greu..Min.80: Greggersen are o ocazie mare de tot, sut de la distanta ce putea fi deviat decisiv in poarta.Min.79: Galben vazut si de Bancu.Min.77: Si ultima schimbare la gazde, intra Nielsen in locul lui Baldvinsson.Min.75: Anton vede si el galben pentru o impingere. Edmundsson ii ian locul lui Olsen pe teren.Min.70: Galben pentru Rolandsson, trageri de timp. Prima schimbare si la feroezi, iese Olsen si intra Eriksen.Min.68: Iese Coman, e ultima schimbare a Romaniei, intra in fine Alex Mitrita.Min.66: Putea avea un culoar bun de sut Florinel Coman, dar a preferat sa intre in unghi si am pierdut o noua faza de atac.Min.63: Cap Puscas dupa o deviere inteligenta a lui Rus, prinde Nielsen. A doua schimbare la noi vine acum, iese Andone si intra Keseru.Min.58: Stanciu suteaza de la distanta, prinde iarasi usor Nielsen.Min.56: Aceeasi impresie generala o avem ca din minutul 1..ca daca acest ar continua toata noaptea nu am putea da gol. Nicio realizare!Min.51: Stanciu sfarseste trist o actiune ce parea promitatoare..Min.47: Hansson vede galben la o prima actiune periculoasa alor nostri.Min.45: Olsen vede un galben.Min.42: Isi asuma Benzar un sut de la distanta, dar si al lui se duce mult aiurea.Min.36: Ce veste proasta! Chiriches se rupe dupa ce se intinde dupa un balon...e out si va fi inlocuit cu Adrian Rus. Capitanul va fi acum Tatarusanu.Min.34: Stanciu incearca o noua reluare de la distanta, iarasi se duce balonul mult peste.Min.28: Sut bun de la distanta al lui Stanciu, prinde cu siguranta Nielsen.Min.27: Sut de la distanta total aiurea al lui Andone. Nu ne iese jocul, ne afecteaza si terenul, seamana prestatia cu aceea din jocul cu Malta.Min.24: Neintelegere intre Stanciu si Benzar, feroezii puteau fi periculosi in careul nostru, dar se termina cu bine pentru noi.Min.21: Buna ocazie pe care acum o are Hagi, Puscas a lasat bine mingea, sutul decarului nostru e parat de portar.Min.18: Nedelcearu vede un galben pentru un fault de ultim aparator...se putea acorda chiar mai mult aici!Min.16: Mare ocazie Andone! Bancu centreaza bine din stanga, Nielsen scapa mingea din mana, Andone e atent, dar sutul sau se duce mult alaturi..Min.13: E un inceput de meci care nu ne da prea multe sperante...jucam la fel precum cu Malta, batraneste parca..fara idei. Insistam cum nu trebuie cu mingi inalte, desi fundasii feroezi sunt bine facuti.Min.6: Inca o centrare buna Benzar, se inalta bine Puscas si reia cu capul, prinde Nielsen.Min.2: Benzar centreaza de pe flancul drept, mingea ajunge in bratele portarului din Feroe.18.58: S-au cantat cele doua imnuri, ne pregatim de start.18.54: Au intrat jucatorii pe teren, se aliniaza jucatorii, ne pregatim de intonarea celor doua imnuri de stat.18.50: Avem primele imagini din Feroe, cerul e senin, e insa frig, sunt undeva la 9-10 grade Celsius.18.30: Tricolorii au ajuns la stadion si au inspectat suprafata de joc, una sintetica, repetam aceasta informatie.18.24: Azi vom mai avea alte 2 partide in grupa noastra de calificare, e vorba de Malta - Suedia si Norvegia - Spania, ambele vor fi LIVE pe Ziare.com incepand cu ora 21.45 pe linkul de mai jos:18.19: Azi dimineata in jurul orei 10 oficialii din Insulele Feroe au decis sa ude abundent suprafata de joc inaintea meciului, desi gazonul este unul sintetic.18.03: Iata si echipele de start la Feroe - Romania:Rezerve: Bartalsstovu, Danielsen, Edmundsson, Egilsson, Eriksen, Frederiksberg, Gestsson, Joensen, Johannesen, Jonsson, Justinussen, Nielsen.Antrenor: Lars Olsen (58 de ani).Rezerve: Ionut Radu , Nita, Bordeianu, Cicaldau, Deac, Keseru, Marin, Mitrita, Mogos, Nistor, Rus, Tosca.Antrenor: Cosmin Contra (43 de ani).17.55: Romania infrunta pentru prima data Feroe in 1992, cand castiga in fata nordicilor cu 7-0. Gabi Balint a marcat 3 goluri in primul duel Romania - Insulele Feroe, din 1992. Partida avea loc pe defunctul stadion Ghencea 17.42: Stadionul Torsvollur din capitala Torshavn este un stadion de 6040 de locuri, construit in 1999, care prezinta seriosul incovenient al gazonului artificial.17.38: Romania nu are amintiri prea frumoase din zilele de 12 octombrie, unul dintre exemple fiind umilinta din 1983 in partida amicala cu Tara Galilor, 0-5:17.20: In aceasta dupa-amiaza, Contra si elevii sai au sustinut o plimbare linistita pe malul Oceanului Atlantic. In cateva minute, delegatia noastra va ajunge la stadionul din Torshavn. Vremea e capricioasa, cu reprize intrerupte de ploaie marunta si frig.Romania incepe o serie cruciala de meciuri cu privire la calificarea la Europenele din 2020, acolo unde si noi ca tara vom organiza 4 meciuri, in premiera, pe Arena Nationala din Bucuresti, 3 in grupe si o optime de finala.Prima halta este la Torshavn, in Insulele Feroe, unde vom da piept cu o nationala pe care nu avem voie sa nu o invingem. Ideal ar fi si la scor, pentru ca e posibil sa avem nevoie si de golaveraj la finalul grupei, dar dupa ultimul meci cu Malta, 1-0 chinuit, nu mai putem avea astfel de pretentii.Dragos Grigore e accidentarea de ultima ora din lotul Romaniei, el urmand sa fie inlocuit cu Andrei Burca.Urmatoarea partida pentru noi este marti, acasa cu Norvegia, stadionul fiind suspendat, dar vor fi peste 30.000 de copii pe Arena Nationala din Bucuresti.Feroe nu are niciun punct obtinut in primele 6 meciuri din aceasta grupa de calificare.Echipele probabile:Stadion: Torsvollur (6.000 de locuri).Arbitru: Aliyar Aghayev (Azerbaidjan).Partida va fi televizata pe ProTV.