Preliminarii EURO 2020: Romania - Malta 0-0 ACUM LIVE

Min.14: Acelasi Andone rateaza, din nou singur cu Bonello, maltezul scoate cu piciorul in corner.Min.8: Centreaza bine Hagi din corner, Chiriches reia alaturi.Min.6: Inceput ofensiv al nationalei noastre, dar inca nu ne-am creat ocazii.18.57: Acum se canta imnul nostru "Desteapta-te Romane!".18.55: Jucatorii sunt pe teren, ne pregatim de imnul national al Maltei.18.54: Avem primele imagini de la Ploiesti, jucatorii sunt inca la vestiare si asteapta semnalul arbitrului pentru a intra pe teren.Echipele de start:Rezerve: I. Radu, Nita - Benzar, Tosca, Nedelcearu, Stanciu, Grozav, Keseru, Paun, Anton, C. Deac, A. Maxim.Antrenor: Cosmin Contra Rezerve: Hogg, Haber - Micallef, Apap, Grech, Fenech, Xuereb, Effiong, Muscat, Zerafa, Pisani, Caruana.Antrenor: Raymond Farrugia.Romania joaca returul cu Malta din aceste preliminarii, dupa ce in primul joc, la Valletta, romanii se impuneau in deplasare cu 4-0, in etapa cu numarul 3.E de asteptat ca selectionerul Cosmin Contra sa faca mai multe schimbari pentru acest joc. De altfel, a fost anuntat oficial faptul ca Dragos Grigore va absenta , accidentat fiind, iar in primul 11 vor mai aparea cel mai probabil Andone in locul lui Keseru, Ianis Hagi in spatele varfurilor, Alex Maxim in linia de mijloc, dar si Alex Chipciu, care a fost suspendat in partida cu Spania. E posibil si ca in poarta Ionut Radu sa ii ia locul lui Tatarusanu.Echipe probabile:Rezerve: Tatarusanu, Fl. Nita, Ad. Rus, N. Stanciu, Keseru, Paun, P. Anton, C. Deac, Bordeianu, Fl. Stefan, Cicaldau, Grozav.Antrenor: Cosmin Contra.Rezerve: Hogg, Haber, Micallef, Apap, Fenech, J. Farrugia, Vella, Xuereb, N. Muscat, Zerafa, Pisani, Caruana.Antrenor: Ray Farrugia.Arbitru: Duje Strukan (Croatia).Joi seara, echipa lui Cosmin Contra pierdea acasa pe Arena Nationala, scor 1-2 cu Spania. Am cazut pana pe 4 in clasamentul grupei, sub Spania, Suedia si Norvegia.De asemenea, tot duminica vor avea loc si celelalte meciuri din grupa noastra, Suedia - Norvegia si Spania - Feroe, ambele de la 21.45, LIVE score pe Ziare.com.Partida dintre Romania si Malta va fi televizata pe ProTV.