Preliminariile pentru EURO 2020: Romania a fost umilita de Spania

5-0 a fost scorul intalnirii de pe Wanda Metropolitano din Madrid.Cosmin Contra a facut cinci modificari fata de echipa de start trimisa in teren acum trei zile, impotriva Suediei, insa jocul "tricolorilor" a fost din nou dezamagitor.Cu Ianis Hagi si Florinel Coman titulari, nationala Romaniei a iesit cu mare greutate din propria jumatate, ibericii controland in totalitate partida.76% a fost posesia spaniolilor in prima repriza, una in care au marcat de patru ori, prin Fabian Ruiz (min.8), Gerard Moreno (min.33 si 43) si autogolul lui Adrian Rus, din minutul 45.De partea cealalta, intr-un meci lipsit de miza, "tricolorii" au dat rar semne de viata si atunci cand au facut-o au fost blocati de un excelent Kepa sau de greseli de arbitraj, asa cum a fost cazul unei lovituri de la 11 metri nedicatate dupa un fault in careu asupra lui Coman si a unei semnalizari eronate de offside la Puscas, scapat singur cu goalkeeperul de la Chelsea.Dupa pauza, ibericii n-au mai fortat, insa chiar si asa "tricolorii", lipsiti de vlaga si de idei, s-au apropiat rar periculos de poarta adversara.Cea mai mare ocazie a Romaniei in partea secunda i-a apartinut fundasului Adrian Rus, blocat in ultima clipa de Sergio Ramos.Alex Mitrita, Alexandru Cicaldau si Dan Nistor au fost aruncati in lupta de Contra, insa n-au reusit sa aduca niciun plus in jocul nostru.Cea care a inscris a fost tot Spania, prin Mikel Oyarzabal, care l-a invins pe Tatarusanu, in prelungiri (min.90+2), cu un sut excelent de la marginea careului.Nationala Romaniei pierde clar la Madrid si termina pe locul 4 in clasamentul grupei, la nu mai putin de 7 puncte distanta de ocupanta locului 2, Suedia.Calificarea la Europeanul de anul viitor nu e inca ratat, "tricolorii" avand o alta sansa prin Liga Natiunilor. Ramane de vazut daca pe banca se va afla tot Cosmin Contra.Vezi si:min.90 - Vor fi trei minute de prelungiri pentru acest mitan secund.min.85 = Saul trimite putin pe langa poarta lui Tatarusanu cu un sut de la marginea careului.min.73 - Ultima schimbare in tabara noastra: iese Ianis Hagi, intra Nistor.min.72 - Ianis Hagi executa in zidul format de spanioli o lovitura libera de la aproximativ 30 de metri.min.68 - Actiune superba a spaniolilor, incheiata insa cu un sut complet gresit al lui Oyarzabal.min.67 - Ultima schimbare in nationala iberica: iese Cazorla, intra Alcacer.min.67 - Oyarzabal incearca sa-l surprinda pe Tatarusanu cu un sut din unghi, insa portarul nostru e atent si retine fara emotii.min.65 - O noua schimbare facuta de Contra: iese Razvan Marin, inexistent, intra Cicaldau.min.62 - Schimba din nou spaniolii: iese Sergio Ramos, intra Albiol.min.57 - Schimbare si la iberici: intra Oyarzabal, iese Gerard Moreno.min.56 - Schimbare in nationala Romaniei: iese Coman, intra Mitrita.min.55 - Spaniolii raspund cu o noua actiune periculoasa, la care doar bara il salveaza pe Tatarusanu la sutul centrare al lui Morata.min.55 - Rus patrunde pana in careul advers, insa e blocat in momentul sutului!min.51 - Ce ocazie! Sergio Ramos reia peste poarta din cativa metri! "Tricolorii" au mari dificultati in a iesi din propria jumatate...min.48 - Spania continua sa forteze si in acest debut de repriza secunda, iar atacurile ibericilor sunt cu precadere pe partea dreapta a noastra, unde Tosca e surclasat de Carvajal.-------------------------------------min.41 - Puscas scapa singur spre poarta adversa, dar e oprit eronat de arbitri pentru offside.min.36 - Nedelcearu opreste prin fault un atac al ibericilor si primeste cartonasul galben.min.30 - Florinel Coman cade in careu dupa un contact cu Carvajal. Atacantul nostru cere penalti, insa arbitrul lasa jocul sa continue, chiar daca la reluari se observa ca ar fi trebuit acordata lovitura de la 11 metri pentru nationala "tricolora".min.25 - Busquets il faulteaza pe Ianis Hagi si vede primul "galben" al partidei.min.24 - Rus are o noua interventie buna, de aceasta data la Cazorla.min.19 - Cazorla trimite peste poarta "tricolorilor".min.15 - Rus respinge la un sut al lui Moreno pe care scria 2-0!min.13 - O noua faza de gol pentru nationala noastra! Rus reia cu capul dupa un corner, dar Kepa e din nou la post!min.12 - Ce ocazie! Puscas ramane singur cu Kepa dupa o gafa uriasa a aparatorilor spanioli, dar sutul sau este respins de goalkeeperul iberic.min.7 - BARA SPANIA! Cazorla trimite frumos de la marginea careului si doar bara transversala o salveaza pe nationala noastra!min.6 - Ce ocazie pentru Spania! Gaya centreaza perfect pentru Morata, insa reluarea acestuia e respinsa cu genunchiul de Tatarusanu!min.5 - Spania inscrie prin Gaya, insa arbitrul anuleaza reusita pe motiv de fault in atac asupra lui Benzar.min.2 - Gerard Moreno reia cu capul peste poarta aparata de Tatarusanu.Spania are nevoie de victorie pentru a prinde urna capilor de serie la tragerea la sorti a grupelor de la EURO 2020. De partea cealalta, pentru Romania e doar un meci de palmares.In jur de 12.000 de romani vor fi pe Wandra Metropolitano din Madrid.Vezi: Contra face 5 schimbari fata de meciul cu Suedia: Echipele de start pentru meciul Spania - Romania ora 20:10 - Cosmin Contra a stabilit primul "11" pentru meciul din aceasta seara:Tatarusanu - Benzar, Nedelcearu, Rus, Tosca - Marin, Baluta - Hagi, Stanciu, Coman - Puscas.Partida are loc pe arena Wanda Metropolitano din Madrid si e televizata in direct de Pro TV.Spania a obtinut deja calificarea la turneul final de anul viitor, in timp ce Romania nu mai are nicio sansa de calificare prin preliminarii.Kepa - Carvajal, Sergio Ramos, Inigo, Gaya - Fabian Ruiz, Busquets, Saul - Moreno, Morata, Cazorla.Robert Moreno.Tatarusanu - Benzar, Nedelcearu, Rus, Tosca - Razvan Marin, Baluta - Ianis Hagi, Stanciu, Coman - PuscasCosmin Contra.Alexey Kulbakov (Belarus).