Preliminariile pentru EURO 2020: Un atacant roman, la egalitate cu Cristiano Ronaldo

6 goluri are Keseru in aceste preliminarii, la fel ca starul portughez.Keseru a marcat cu Suedia, de doua ori in tur cu Insulele Feroe, de alte doua ori cu Norvegia si acum din nou cu Insulele Feroe.In fruntea acestei clasament se afla israelianul Eran Zahavi, cu 10 reusite, urmat de Artem Dzyuba, cu 8 goluri, si Harry Kane, cu 6.Un alt atacant roman, George Puscas, a punctat de 5 ori pentru Romania in Grupa F a preliminariilor pentru europeanul de anul viitor.13 goluri in 36 de meciuri a marcat Claudiu Keseru pentru nationala Romaniei.I.G.