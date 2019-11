Presa bulgara pare extaziata dupa tragerea la sorti a barajului pentru EURO: "Dumnezeu e din nou bulgar!"

Ziare.

Sunt meciuri din barajul de calificare la EURO 2020 prin ruta Nations League, Liga A, iar cei mai fericiti, poate paradoxal, de aceasta tragere par bulgarii, care se vad deja calificati la Europene, mai ales ca vor evolua in finala acasa, daca trec de manghiari.Intr-o analiza efectuata pe cunoscutul portal bulgar de sport sportal.bg se arata: "Dumnezeu e din nou bulgar! Tragerea a decis: avem o sansa URIASA de a merge la Euro!", scriu bulgarii, poate surprinzator daca e sa ne luam dupa parcursul foarte slab din preliminarii.Acolo unde echipa in alb-verde-rosu a obtinut doar 6 puncte intr-o grupa cu Anglia, Kosovo, Cehia si Muntenegru, terminand pe penultimul loc, doar deasupra Muntenegrului. O singura victorie au bifat bulgarii, in fata Cehiei, in ultima etapa , cand oricum Cehia era calificata.Bulgaria a fost umilita de Anglia cu 6-0, intr-o maniera asemanatoare partidei in care noi am fost invinsi la Madrid in ultima etapa cu Spania, 0-5.De altfel, partida de mai sus a vecinilor nostri cu Anglia a facut inconjurul Europei nu din pricina scorului, ci din pricina saluturilor naziste si a manifestarilor vadit rasiste ale unor suporteri bulgari la adresa jucatorilor de culoare ai Albionului, printre care si Raheem Sterling, de la Manchester City O manifestare care a dus la plecarea antrenoului Balakov si la indepartea fostului sef al Federatiei bulgare de fotbal, Mihailov.Ungaria - Bulgaria are loc pe 26 martie, in aceeasi zi in care se joaca si Islanda - Romania, iar cele doua invingatoare din semifinale vor juca pe 31 martie cu calificarea pe masa la Europene, meci care se va disputa la Sofia sau Budapesta.Ultima data cand Romania si Bulgaria se intalneau se intampla in 2015, meci amical, terminat cu scorul de 0-0. Ultimele jocuri oficiale vin din campania de calificare la EURO 2008, 2-2 acasa la noi la Constanta, dupa 2-0 pentru echipa lui Piturca plus un 0-1 in deplasare.D.A.