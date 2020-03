Presa din Italia trece Romania pe lista tarilor care au disparut din fotbal

Ziare.

Italienii de la 90min.com amintesc ca Romania a avut un parcurs bun de la Mondialul din Franta, unde nationala noastra a fost eliminata in optimi de revelatia Croatia."De la acea eliminare, Romania nu s-a mai calificat la urmatoarele 5 Cupe Mondiale. Doar in 2014 a mai ajuns in play-off. Cu acea ocazie, Romania a fost invinsa de Grecia in baraj. Ne intrebam daca fiul lui Gica Hagi , Ianis, va readuce echipa la un turneu final", a mai scris sursa citata.Pe langa Romania, pe aceasta lista se mai afla Scotia, Norvegia, Austria, Bulgaria si Jamaica.Din 1998 incoace, Romania nu s-a mai calificat la niciun Campionat Mondial.De asemenea, la Campionatul European am mai fost prezenti doar la editiile din 2000, 2008 si 2016.C.S.