Presa din Malta, despre infrangerea categorica in fata Romaniei

Jurnalistii maltezi recunosc superioritatea nationalei pregatite de Cosmin Contra."Romania trece usor de Malta. Intr-un meci pe care l-au dominat, romanii s-au impus cu 4-0 si au egalat Suedia in clasament. Malta a sperat sa obtina un rezultat mai bun decat vineri, cand a pierdut in fata Suediei (scor 0-3), insa au avut o noua sarcina dificila in fata Romaniei, o nationala care se lupta pentru calificare" -"Malta a fost trezita la realitate de Romania, cu est-europenii inscriind patru goluri pentru o victorie confortabila pe Stadionul National. George Puscas a fost arhitectul acestei victorii, cu doua goluri care i-au taiat elanul nationalei Maltei" -George Puscas (min.7 si 27), Alexandru Chipciu (min.34) si Dennis Man (min.90+1) au marcat golurile intalnirii disputate luni seara.In urma acestei victorii, Romania a urcat pe locul 2 in clasamentul Grupei F, cu 7 puncte.Malta ramane pe locul 5, cu 3 puncte.I.G.