Presa din Olanda a analizat tragerea la sorti a grupelor EURO 2020: "Putea fi mult mai rau pentru noi"

Turneul final al Europenelor va incepe de pe 12 iunie, la Roma, pe stadionul Olimpico, cu meciul Italia - Turcia. Iar grupa C va avea meciurile impartite la Bucuresti si Amsterdam, o grupa in care stim 75 la suta din natiunile participante, e vorba de Olanda, Austria si Ucraina.Presa olandeza e multumita de aceasta tragere, o tragere buna, avand in vedere ca s-au evitat numele grele din alte urne, cum ar fi Portugalia sau Franta: "Era clar ca vom juca impotriva Ucrainei in Grupa C. Apoi, urmatorul adversar va fi Austria, urmat de una dintre Romania, Georgia, Belarus, Macedonia sau Kosovo. E clar ca putea fi mult mai rau", scriau cei de la De Telegraaf, ziar cunoscut in Olanda.Un alt ziar cunoscut de sport din tarile batave, De Volkskrant, noteaza faptul ca nationala olandeza va infrunta "un mare necunoscut", pe langa Ucraina si Austria: "La turneul final ne asteapta o grupa cu Ucraina, Austria si un mare necunoscut. Acesta poate fi Romania sau o nationala dintr-o categorie mult inferioara, precum Georgia, Belarus, Macedonia sau Kosovo".Olanda nu a participat la ultimele doua turnee finale, CE 2016 si CM 2018, iar dupa venirea pe banca a lui Ronald Koeman, a revenit iata in orbita calificarilor, avand si o generatie frumoasa, cu Wijnaldum si Van Dijk printre fotbalisti.Grupa C isi va imparti meciurile intre Bucuresti si Amsterdam. Olanda a castigat o singura data un Campionat European, in 1988, echipa in care era si Koeman, dar si alti granzi precum Van Basten sau Gullit."Nicio surpriza la Bucuresti. Am aflat doar numele Austriei ca viitoare adversara la Euro 2020. Pe Ucraina o cunosteam dinainte. Al patrulea rival se va decide dupa barajele din martie", au incheiat si ziaristii olandezi de la Handelsblad.