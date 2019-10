Presa din Spania da de pamant cu nationala Romaniei dupa evolutia din Insulele Feroe: "A atins ridicolul"

Ziare.

Ianis Hagi si compania au avut nevoie de 74 de minute pentru a deschide scorul, iar cotidianul spaniol AS considera ca nationala pregatita de Cosmin Contra "a atins ridicolul" in fata celui mai slab adversar din Grupa F."Romania s-a jucat cu focul si s-a salvat in ultimele minute in Insulele Feroe. Romania a suferit pentru victoria care o tine in viata in grupa Spaniei", scrie sursa citata."Fara idei, fara profunzime si cu multe mingi aruncate in fata, Romania a atins ridicolul. Pana la golul lui Puscas din minutul 74, jucatorii pregatiti de Cosmin Contra au fost aproape de prapastie dupa ce au inceput groaznic impotriva celui mai slab rival din Grupa F. Romania, cu Ianis Hagi si George Puscas cei mai insistenti jucatori, si-a creat cu greu ocazii si abia a reusit sa-l deranjeze pe portarul Gunnar Nielsen", continua publicatia in cauza.George Puscas (min.74), Alexandru Mitrita (min.83) si Claudiu Keseru (min.90) au marcat golurile intalnirii de la Torshavn.In clasamentul Grupei F, Romania ocupa locul 3, cu 13 puncte, dupa Spania (19 puncte) si Suedia (14 puncte).Urmatorul meci al "tricolorilor" e programat marti, de la ora 21:45, pe Arena Nationala, impotriva Norvegiei.Vezi si: Situatia in grupa Romaniei: Cum pot obtine "tricolorii" calificarea la EURO 2020 I.G.