Presa maghiara scoate la lumina un episod controversat cu fotbalistul roman pedepsit pentru ca a refuzat nationala Ungariei

Jurnalistii maghiari de la Index noteaza ca discutiile privind folosirea lui Adrian Rus in nationala Ungariei au fost incepute tocmai de fotbalist, care si-ar fi manifestat dorinta pentru a juca pentru nationala tarii vecine.De altfel, jurnalistii maghiari prezinta si o declaratie facuta de Rus intr-un interviu acordat in martie 2019, in care fotbalistul declara ca a dorit sa joace pentru Ungaria ca sa se razbune pe Romania."In 2015 am lesinat, iar doctorii din Romania mi-au interzis sa mai joc fotbal. Am mers in Ungaria, iar un doctor de aici mi-a spus ca nu am probleme la inima si ca pot sa joc.Eram foarte nervos pe Romania pentru felul in care am fost tratat si m-am gandit foarte mult sa joc pentru Ungaria. Am vrut sa ma razbun. In Ungaria, pe de alta parte, mi-au dat o mana de ajutor", spunea Rus.In cele din urma, Rus a jucat pentru nationala de tineret a Romaniei, iar acum a fost convocat la cea mare de Cosmin Contra Selectionerul spune insa ca ungurii de la Mol Fehervar au hotarat sa-l trimita la echipa a doua, in Divizia C, dupa ce a refuzat sa joace pentru Ungaria.C.S.