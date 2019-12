Presedintele FRF a anuntat un amical de lux al nationalei Romaniei vara viitoare. Cu cine si unde ar putea avea loc - surse

Ziare.

com

Acolo, Romania, daca se va califica la turneul final, va merge in grupa C, alaturi de Olanda, Ucraina si Austria. Pana atunci insa, trebuie sa trecem de doua meciuri de baraj, unul cu Islanda pe 26 martie, apoi, daca invingem, pe 31 martie cu invingatoarea dintre Ungaria si Bulgaria.Echipa nationala va efectua un meci de pregatire in vara anului viitor, speram meci test de pregatire pentru EURO, un meci in luna iunie despre care Burleanu a oferit mai multe detalii:"In iunie avem un meci amical cu una dintre echipele mari ale Europei, in deplasare, in una dintre tarile in care avem o comunitate foarte mare de romani. Il vom anunta in zilele urmatoare", a punctat Burleanu, seful FRF , la zona mixta a interviurilor de la Romexpo, conform DigiSport.Iar ultimele informatii din presa au dezvaluit si care va fi acest adversar, e vorba de reprezentativa Angliei, cotata cu prima sansa la castigarea EURO 2020, dupa tragerea la sorti a grupelor, iar meciul va avea loc pe stadionul Wembley din Londra, pe 6 sau 7 iunie, dupa cum a informat cotidianul Fanatik Noul selectioner al Romaniei este Mirel Radoi , fostul selectioner al nationalei de tineret, dupa plecarea lui Cosmin Contra Citeste si:D.A.