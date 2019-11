Prezenta masiva a fanilor romani pe Wanda Metropolitano. Peste 12.000 de fani vor asista la Spania - Romania

Ziare.

Duminica, cei de la FRF au anuntat ca organizatorii iberici spun ca preconizeaza peste 30.000 de spectatori pe Wanda Metropolitano, stadionul celor de la Atletico Madrid , dintre care vor fi prezenti aproximativ 12.000 de romani.Din pacate, meciul cu Spania nu mai este unul cu miza pentru Romania, care a pierdut vineri seara meciul cu Suedia, scor 0-2, ratand orice sansa de calificare la EURO, pe ruta preliminariilor, urmand sa evoluam in martie in meciul de baraj din Nations League, in deplasare in Scotia sau Islanda, in functie de tragerea la sorti de vinerea viitoare.In meciul tur cu Spania, disputat pe Arena Nationala, Romania a pierdut cu scorul de 2-1.Partida retur are loc luni de la ora 21,45, meci LIVE pe Ziare.com.Citeste si:Spania si Suedia sunt cele doua echipe deja calificate la EURO din aceasta grupa F.FRF pusese la vanzare initial 3.000 de bilete pentru meciul cu Spania de pe Wanda Metropolitano, dar comunitatea masiva de romani din Madrid s-a organizat in mod exemplar pentru a-si sustine echipa favorita in meciul ce putea fi decisiv pentru calificare.Daca Romania invingea Suedia vineri, echipa nationala mai avea nevoie de un singur punct in deplasarea cu Spania pentru o calificare matematica.D.A.