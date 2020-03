Prezentarea adversarelor nationalei Romaniei din Liga Natiunilor

Austria

Norvegia

Irlanda de Nord

Ziare.

com

Posibilul adversar al Romaniei de la EURO 2020, daca tricolorii vor obtine calificarea in urma play-off-ului, s-a clasat pe pozitia secunda in preliminarii, in urma Poloniei lui Lewandowski. Trupa condusa de Franco Foda a reusit sa obtina o remiza o deplasarea din Polonia, 0-0, dar a pierdut jocul de pe teren propriu, 0-1.Se remarca din lotul Austriei jucatori precum David Alaba (Bayern), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Julian Baumgartlinger (Leverkusen) sau Marko Arnautovic (Shanghai, fost in Premier League).Impotriva Austriei avem 8 partide in palmares, ultima in 2012, un amical incheiat la egalitate, 0-0. Am obtinut o singura victorie, alte 5 partide au fost remize, in timp ce Austria s-a impus de doua ori. Golaveraj 9-9.Selectioner: Franco Foda, 53 de aniClasament FIFA: locul 26Vom intalni din nou fostul adversar din preliminariile EURO 2020. A fost 2-2 la Oslo ("dubla" Keseru) si 1-1 la Bucuresti (gol Mitrita). La fel ca Romania, Norvegia mai poate ajunge la EURO in urma play-off-ului. Trebuie sa treaca de Serbia si apoi de castigatoarea dintre Scotia si Israel.Intalnirea cu nordicii va insemna si faptul ca in Romania va veni copilul-minune al fotbalului mondial, Erling Braut Haland, atacantul Borussiei Dortmund. Printre jucatorii importanti se mai numara: Martin Odegaard (Real Sociedad), Joshua King (Bournemouth).Palmaresul contra Norvegiei este urmatorul: 4 victorii, 7 egaluri, 2 infrangeri, golaveraj 14-10.Selectioner: Lars Lagerback, 71 de aniClasament FIFA: locul 44Nationala pe care am intalnit-o si in campania de calificare la EURO 2016 (2-0 si 0-0) a avut o grupa infernala in drumul spre turneul din aceasta vara. Irlanda de Nord s-a descurcat onorabil, incheind in urma Germaniei si Olandei, doua dintre fortele Europei. Mai are, totusi, o sansa de calificare, urmand a intalni Bosnia-Hertegovina in play-off. Daca invinge, va trebui sa treaca si de invingatoarea dintre Slovacia si Irlanda.Pana la duelurile din toamna, Irlanda de Nord il va pierde pe selectionerul din ultimii 9 ani, pe Michael O'Neill, care a semnat cu Stoke City, dar va conduce si nationala pana la vara.Palmaresul contra Irlandei de Nord: 2 victorii, un egal, 3 esecuri, golaveraj 6-6.Selectioner: Michael O'Neill, 50 de aniClasament FIFA: locul 36Vezi: Nationala Romaniei si-a aflat adversarele din Liga Natiunilor