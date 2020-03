Prima decizie a FRF dupa masurile anti-coronavirus anuntate de autoritati

Ziare.

com

La scurt timp dupa conferinta de presa sustinuta de Raed Arafat , dar si de Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, Federatia Romana de Fotbal a reactionat printr-un comunicat publicat pe site-ul oficial.Comunicat legat de suspendarea vanzarii biletelor pentru partida de tineret Under 21 a Romaniei cu Danemarca, meci care va avea loc la Craiova pe 31 martie."In urma deciziei Guvernului Romaniei, conform careia se interzic adunarile a peste 1.000 de oameni la evenimente sociale pentru a preintampina raspandirea virusului Covid-19, Federatia Romana de Fotbal a sistat organizarea de meciuri cu spectatori pentru toate competitiile pe care le organizeaza.Totusi, partida Rapid Bucuresti - CSM Resita, programata duminica, ora 12:30, pe stadionul din Regie, se disputa cu spectatori deoarece la momentul anuntului intrarea publicului pe stadion era permisa. A fost insa limitat accesul publicului si la aceasta partida.In schimb, la Miercurea Ciuc, acolo unde Csikszereda intalneste de la ora 15:00 Petrolul Ploiesti , se va sista vanzarea biletelor, conform deciziei Guvernului Romaniei, astfel incat sa nu fie prezenti pe stadion mai mult de 1.000 de persoane.De asemenea, pentru partida Romania U21 - Danemarca U21, vanzarea biletelor a fost suspendata", se arata in comunicatul emis de FRF "Da, meciurile de fotbal se joaca fara spectatori. Se aplica regulile acestea. Stim ca va produce nemultumiri. S-a aprobat procedura pentru suspendarea cursurilor in institutiile de invatamant. Se interzic activitatile ce includ mai mare de 1.000 de persoane", a fost declaratia lui Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, duminica la pranz.Asadar, din pacate pentru toti suporterii, marele derbi dintre FCSB si Craiova de duminica seara, va avea loc fara spectatori, un meci care va fi transmis LIVE text pe Ziare.com.Citeste si:D.A.