Prima reactie a lui George Puscas, dupa meciul in care a adus cele trei puncte Romaniei cu Malta

Ziare.

com

Romanul de la Reading a marcat in minutul 47 dupa un corner batut de Ianis Hagi , lovitura sa de cap fiind imparabila pentru portarul maltez."Cred ca cele 3 puncte sunt cele mai importante. Normal ca publicul voia mai mult, voia spectacol, dar cu echipe de genul asta, care se inchid, e foarte greu. E bine ca am marcat, ca am plecat cu aceste puncte. Ma bucur ca am continuat sa marchez, e important pentru mine, fiind atacant. Sper sa pot sa aduc victorii in continuare, urmeaza meciuri mult mai grele.Va fi greu si cu Insulele Feroe, fiindca au gazon artificial, e tot o echipa incomoda, deci trebuie sa ne concentram pe acest meci care urmeaza. Dupa turneul pe care l-am avut in vara, ar fi un vis de-al meu sa ne calificam. Va fi superb daca ne vom califica la European si vom juca pe Arena Nationala", a fost reactia lui Puscas dupa partida la televiziunea ProTV.Romania imparte acum locul 2 din grupa cu Suedia, ambele tari avand 10 puncte, dar Suedia are meci duminica seara cu Norvegia acasa, LIVE score pe Ziare.com de la 21.45.Primele doua clasate din grupa merg la EURO 2020, competitie unde Bucurestiul prin Arena sa Nationala va organiza patru partide.George Puscas a fost vandut in aceasta vara de Inter la Reading in liga secunda engleza pentru 8 milioane de euro.D.A.