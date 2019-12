Prima reactie a selectionerului Ryde, dupa prima victorie a Romaniei la Mondialele de handbal

Ziare.

Romania a dispus de Senegal cu 29-24, chiar daca pe alocuri nu a etalat un joc stralucit, bazandu-se enorm tot pe Cristina Neagu , marcatoare a 13 goluri.Antrenorul nordic s-a declarat multumit cu aceasta victorie obtinuta in fata trupei africane: "Pentru mine a fost ceva nou sa joc impotriva Senegalului, ele sunt la prima participare. Jocul a fost mult mai bine pregatit, mai ales dupa felul in care am pierdut primul meci. Am sentimentul ca suntem mult mai bine, sunt multumit de felul in care am jucat si de felul in care am jucat in aparare. Sunt multumit de echipa, sunt multumit de felul in care a jucat Crina Pintea", a declarat Thomas Ryde, la conferinta de presa de dupa joc, conform televiziunii TelekomSport.Romania a castigat cu Senegal chiar de Ziua sa Nationala, pe 1 decembrie, urmand ca urmatoarea partida de la Mondiale sa fie programata pe 3 decembrie, impotriva Kazahstanului, LIVE pe Ziare.com de la ora 12, marti.Citeste si:Tara noastra e singura natiune care s-a calificat la toate cele 24 de editii ale Campionatului Mondial de handbal feminin in istoria sa.D.A.