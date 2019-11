Primele declaratii ale selectionerului Romaniei la handbal feminin, dupa primele antrenamente efectuate in Japonia, inainte de startul CM

Ziare.

Neagu si compania incearca deja sa se acomodeze cu fusul orar din Asia, dar incearca sa isi refaca si moralul dupa scandalul lotului "Corona Brasov", fiind motivate sa dea totul pentru o calificare la JO 2020 din Tokyo, dar si pentru o medalie la acest CM.La ultimul antrenament, Ryde a insistat pe factorii forta si concentrare, iar in continuare s-a mers pe jocul cu mingea. Suedezul a si oferit apoi cateva declaratii: "Peste inca trei zile vor fi in forma si se vor antrena la capacitate maxima. Avem cateva amicale cu o echipa de club japoneza si nationala Olandei. Avem antrenamenele impartite. Incepem cu apararea, apoi exersam contraatacul, iar spre finalul saptamanii mergem catre atac", a vorbit selectionerul, fost antrenor la CSM Bucuresti , pentru TelekomSport.In lotul Romaniei sunt 5 debutante la un Campionat Mondial: Ciuca, Pristavita, Seraficeanu, Ostase si Dache.Intre regiunea japoneza in care sunt cantonate fetele noastre si Bucuresti este o diferenta de fus orar de 7 ore.Iata mai jos programul complet al Romaniei la Campionatul Mondial:Reamintim ca Romania a plecat in Asia fara toate jucatoarele initial convocate de la Corona Brasov, e vorba de Bianca Bazaliu, Cristina Laslo, Eliza Buceschi si Daria Bucur.Toate partidele Romaniei la Mondiale vor fi LIVE pe Ziare.com.D.A.