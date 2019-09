Primul 11 ales de Cosmin Contra pentru partida Romaniei cu Malta. Selectionerul a facut sapte schimbari fata de meciul cu Spania

Ziare.

com

Partida face parte din runda cu numarul 5 a preliminariilor pentru EURO 2020 si vine la cateva zile dupa esecul, tot pe teren propriu, cu nationala Spaniei, scor 1-2 pe Arena Nationala.Cosmin Contra a facut 7 schimbari fata de echipa de start a meciului cu Spania, doar 4 jucatori ramanand ficsi in primul 11, e vorba de Tatarusanu, desi se zvonea ca va fi lasat sa apere Ionut Radu , capitanul Chiriches, Razvan Marin si George Puscas Dar iata mai jos formula aleasa de "Gurita":Revine Chipciu ca fundas dreapta dupa suspendarea din meciul cu Spania, Florin Stefan de la Sepsi va debuta la nationala, fiind folosit ca fundas stanga, in timp ce fostul sau coleg de la OSK, Adi Rus, va fi coleg cu Chiriches in centrul apararii.La mijloc ii avem pe Cicaldau, Marin si Bordeianu, ultimul fiind si el la debut, venit de la CFR Cluj , iar Ianis Hagi va fi in spatele celor doua varfuri, Puscas si Andone.E o partida decisiva pentru noi, in ce priveste continuarea luptei pentru ocuparea locului 2 in grupa, care merge si el la EURO.In aceeasi seara mai au loc partidele Suedia - Norvegia si Spania - Feroe.Partida de la Ploiesti va fi televizata pe ProTV.