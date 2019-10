Primul antrenor care anunta ca vrea sa-i ia locul lui Cosmin Contra la echipa nationala: Abia astept

Ziare.

com

Mandatul lui Contra se incheie la finalul acestui an, iar selectionerul va pleca in cazul in care nu va califica echipa la EURO 2020.De aceea, Moldovan s-a autopropus pentru functia de antrenor al tricolorilor, dupa ce in trecut a fost secund."Bineinteles ca vreau sa preiau nationala! De-abia astept sa ajung acolo", a spus Moldovan la Telekom Sport.In prezent, Moldovan o pregateste pe Chindia Targoviste, avand rezultate bune in ultimele doua luni.C.S.