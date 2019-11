Primul anunt oficial facut de FRF in privinta noului selectioner. Ce nume sunt pe lista scurta si cand se va lua decizia finala

Ziare.

Echipa nationala a ratat calificarea la EURO 2020 pe ruta normala a preliminariilor, iar acum singura noastra sansa a ramas barajul prin Nations League, baraj care consta mai intai intr-o semifinala care se va disputa pe 26 martie in Islanda. Mihai Stoichita , seful Comisiei Tehnice de la FRF , este cel care a vorbit despre alegerea noului selectioner, declarand si data la care am putea cunoaste numele sau: "Saptamana asta sigur se va definitiva. O sa vorbesc duminica cu presedintele ca sa vedem ce se va intampla, ca sa nu mai fie acest suspans. S-ar putea sa aflati pana marti, cand e conferinta. E urat sa spui ca cea mai la indemana alegere e Radoi. Mai sunt Hagi, Petrescu, Sumudica, Rednic, Boloni sau Reghecampf.Toti sunt pregatiti pentru functia asta. Nu se pune problema sa vina un antrenor doar pentru aceste meciuri de baraj. Antrenorul care vine are curajul de a le disputa. Eu nu cred ca vreunul dintre cei pe care i-am enumerat se sperie. Ii cunosc foarte bine. Va fi un antrenor cu licenta Pro, cu responsabilitate si curaj. Are 3 luni la dispozitie si trebuie sa isi pregateasca meciul cu Islanda", a fost declaratia facuta pe larg de fostul antrenor al Stelei pentru TelekomSport TV.In legatura cu tragerea la sorti la care am fost imperecheati cu Islanda, Stoichita s-a declarat multumit: "La tragere a fost ce ne-am dorit! Singura problema e ca o sa jucam in martie, cand temperaturile sunt scazute. Sper sa evoluam bine. Prima impresie e ca Islanda este echipa mai puternica. O recomanda participarea la EURO, totusi, se pare ca si ea e in picaj. Nu e sperietoare pentru nimeni acest baraj. Suntem sub impresia ultimelor meciuri, dar daca ne speriem de echipele pe care le vedem in fata e rau de tot", a incheiat oficialul FRF.Pe 26 martie va evolua Romania in deplasarea din Islanda, iar daca vom triumfa, vom juca tot in deplasare pe 31 martie cu invingatoarea dintre Ungaria si Bulgaria.Citeste si:D.A.