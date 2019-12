Problema majora inaintea barajului dintre Islanda si Romania: Presedintele FRF anunta ca va informa UEFA

Ziare.

Burleanu se teme ca suprafata de joc va fi inghetata si cere forului european sa ia masuri."Nu suntem deloc multumiti de planul de pregatire pus la cale de catre islandezi, de aceea vom si informa UEFA, pentru ca avem nevoie de garantii suplimentare. Trebuie sa luam in considerare ca suprafata de joc la ora de disputare a partidei trebuie sa fie optima, adica sa nu fie inghetata", a spus Burleanu, potrivit Digi Sport "Apoi, si daca vom merge in alta tara, pentru suporterii nostri trebuie sa cunoastem cu mult inainte asta. Cei de la UEFA vor decide daca este cazul ca meciul sa fie mutat intr-o alta tara, pentru ca in Islanda nu mai ai alte solutii. In ultimii 10 ani, Islanda nu a jucat niciun meci acasa in luna martie", a mai spus seful FRF.Barajul pentru EURO 2020 dintre Islanda si Romania e programat sa se desfasoare pe 26 martie, la Reykjavik.In Islanda, temperaturile sunt, insa, foarte scazute in acea perioada a anului.