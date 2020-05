Program incarcat pentru nationala Romaniei

Ziare.

"Tricolorii" vor juca barajul pentru EURO 2020, dar in urmatoarea editie a Ligii Natiunilor."In toamna vom avea un baraj plus doua meciuri din Liga Natiunilor sau doua meciuri de baraj si un meci din Liga Natiunilor", a explicat directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, intr-o interventie la Digi Sport."Am putea juca in septembrie cu Islanda si, apoi, sa disputam finala in noiembrie. Nu stiu exact cum va fi, dar vor fi trei meciuri", a mai spus oficialul FRF.In semifinalele barajului pentru EURO 2020, care se va disputa anul viitor, nationala lui Mirel Radoi va intalni Islanda, la Reikjavik.Daca inving, tricolorii vor juca apoi in finala cu castigatoarea semifinalei dintre Bulgaria si Ungaria.In Liga Natiunilor 2020/2021, Romania a fost repartizata in Grupa B1, alaturi de Austria, Norvegia si Irlanda de Nord.I.G.