Razvan Burleanu a setat obiectivul nationalei Romaniei la Campionatele Europene de tineret

Au mai ramas doar 2 zile pana la debutul Romaniei la Campionatul European, marti echipa noastra urmand sa dea piept cu Croatia in prima partida din grupa C, incepand cu ora 19.30.La plecarea in Italia, presedintele Federatiei a explicat si care este obiectivul nationalei la Euro, acolo unde am ajuns dupa o pauza de 21 de ani."Jucatorii nu trebuie sa se gandeasca la cariera de dupa acest european, ci pur si simplu sa se concentreze aici. E normal ca jucatorii sa aiba aceasta atitudine. Ca om, preferi sa ai o atitudine pozitiva, optimista, decat sa ai una in care consideri ca mai bine nu te-ai fi prezentat. Orice se va intampla pe durata acestui European e un castig. Mirel Radoi are obiectiv calificarea generatiei U21 si la urmatorul Campionat European. Are aceasta capacitate de a forma o echipa", a punctat Burleanu pentru presa aflata la aeroportul Henri Coanda.Pe langa obiectivul lui Mirel Radoi, exista si obiectivul formatiei noastre de a merge in semifinale in Italia si astfel de a ne califica automat la JO 2020 din Tokyo: "Ne-am asumat obiectivul de a ne califica in semifinale, pentru participarea la Jocurile Olimpice. Deja vedem jucatori tineri pe care ne putem baza, astfel incat sa putem alinia un prim 11 competitiv, chiar daca cei de la EURO nu vor fi pe lista FIFA ".Burleanu va fi insotit la EURO si de antrenorul echipei nationale mari, e vorba de Cosmin Contra Echipa nationala a Romaniei face parte din grupa C la aceste Europene de tineret, alaturi de Croatia, Anglia si Franta.Toate meciurile Romaniei vor fi LIVE text pe Ziare.com.Citeste si:D.A.