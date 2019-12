Razvan Burleanu pune la zid Federatia Suedeza de Fotbal: Au crezut ca intre Romania si Bulgaria se poate pune semnul egal

Ziare.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal considera ca nordicii au premeditat tot acest scandal."Toata discutia care s-a purtat in jurul acestui subiect, mai ales inainte de meciul cu Suedia, a fost un act premeditat din partea lor. Ne bucuram de decizia UEFA pentru ca este una corecta", a spus Razvan Burleanu, citat de Digi Sport "Am ramas dezamagit de reactia federatiei suedeze... Au crezut ca intre Romania si Bulgaria se poate pune semnul egal, si aici ma refer la acele evenimente care s-au intamplat la meciul dintre Bulgaria si Anglia. Ca sa fiu si mai dur, suedezii ar trebui sa-si vada de problemele pe care le au la ei acasa si ma refer la nivelul inalt de infractionalitate, pe care nu l-au rezolvat, decat sa se uite la un presupus act de rasism in Romania", a adaugat seful FRF.UEFA a decis ca nu au existat manifestari rasiste la meciul disputat luna trecuta intre Romania si Suedia pe Arena Nationala.In schimb, Federatia Romana de Fotbal a fost amendata cu 40.500 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice, aruncarea de obiecte in teren si afisarea de bannere interzise.Vezi si: Federatia Suedeza de Fotbal, furioasa dupa decizia UEFA in cazul meciului dintre Romania si Suedia