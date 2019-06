Reactia lui Ianis Hagi dupa victoria superba a Romaniei: Care a fost secretul succesului

Ziare.

com

Fiul "Regelui" spune ca nu credea ca vom marca de patru ori, insa se bucura pentru ca "tricolorii" mici au facut un joc excelent.Hagi junior sustine ca secretul succesului a fost intensitatea in joc, Radoi transmitandu-le ca trebuie sa joace la acelasi nivel pe tot parcursul partidei."Ma asteptam, la forta atacului nostru... Nu stiam ca o sa marcam 4 goluri , dar stiam ca suntem buni pe contraatac. Avem jucatori de calitate in atac si ne descuracam bine in aparare, am avut cea mai buna defensiva in preliminarii. Ne bucuram ca am inceput cu dreptul Campionatul European.90 de minute, asta ni s-a transmis de pe margine. In fotbalul mare nu poti sa joci o repriza sau 60 de minute, trebuie sa joci tot meciul! Ne bucuram ca am inceput bine. Am fost la mana noastra de la inceput, am avut un joc constant. Am stiut sa stam in teren si sa facem presiune, a fost un joc colectiv extraodinar", a declarat Ianis la TVR.Nationala de tineret a Romaniei a debutat cu o victorie categorica la Campionatul European de tineret din Italia.Jucatorii pregatiti de Mirel Radoi s-au impus cu un incredibil 4-1 in fata reprezentativei similare a Croatiei la capatul unui meci in care nu s-a pus problema invingatoarei.Romania incepe astfel perfect turneul final al Campionatului European si asteapta increzatoare partida de vineri seara, cu Anglia.M.D.