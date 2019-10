Reactia lui Puscas dupa ce-a fost injurat de Cosmin Contra

Ziare.

Atacantul in varsta de 23 de ani pune reactia selectionerului pe seama tensiunii."Nu stiu, probabil de la nervi, era presiunea prea mare, asta se intampla in fotbal si trebuie sa mergem mai departe. Nu stiu, nu ma intrebati, nu am mai avut de-a face cu asa ceva, dar cred ca mister de la tensiune si de la presiune probabil a reactionat asa", a spus Puscas in fata jurnalistilor, dupa terminarea meciului, potrivit News.ro "Trebuie sa ma concentrez pe teren la ceea ce am de facut, nu pot sa raspund daca mi se pare normal", a adaugat acesta.Cosmin Contra a fost surprins de camerele TV injurandu-l pe George Puscas dupa ce acesta a ratat penaltiul dictat pentru Romania in minutul 52.Dupa terminarea intalnirii, Cosmin Contra i-a cerut scuze lui George Puscas , dezvaluind, totodata, ca penaltiul trebuia sa fie executat de Nicolae Stanciu.1-1 s-a terminat partida dintre Romania si Norvegia, dupa golurile marcate de Mitrita (min.62) si Sorloth (min.90+2).