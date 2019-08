Record mondial la meciul dintre Romania si Spania

Ziare.

Va fi cea mare prezenta consemnata intr-o excursie de "football groundhopping" in strainatate, anunta site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal Fanii din Anglia, Germania, Franta, Norvegia, Danemarca si Spania vor asista intre 5 si 8 septembrie la 6 partide.Pe langa jocurile nationalei cu Spania si Malta, turistii vor urmari fotbal din ligile inferioare in judetele Brasov si Prahova, la Rupea, Busteni si Comarnic."Football in Heaven" e la a patra editie si este un proiect sustinut de Federatia Romana de Fotbal.Primele trei actiuni s-au desfasurat in judetele Suceava, Neamt, Sibiu si Brasov.Programul cu participare gratuita isi propune sa promoveze fotbalul din ligile inferioare ale Romaniei la nivel international.