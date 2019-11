Reghecampf refuza nationala Romaniei, dar vine cu o propunere inedita

Ziare.

com

Tehnicianul roman aflat sub contract cu Al-Wasl il propune in schimb pe selectionerul reprezentativei de tineret, Mirel Radoi, impreuna cu toata echipa de la under 21!"Deocamdata nu se pune problema sa revin in Romania, am un contract foarte ferm si nu pot iesi din el. Imi place ce fac aici, ma ocup si la academia clubului. Nici nu vreau sa se discute acum despre mine la echipa nationala. Sunt implicat intr-un alt proiect", a spus Reghecampf intr-o interventie la Digi Sport."Vrei sa risti si sa construiesti o generatie noua? Ia-i pe toti de la Romania U21, pune si antrenorul de la U21 pentru ca el a avut rezultate cu ei si atunci risti. Mai aduci 2-3 jucatori cu valoare despre care consideri ca mai pot ajuta echipa nationala", a adaugat acesta.Vezi si: Contra out, Radoi in: Selectionerul de la tineret si-a dat acordul sa preia nationala mare - surse Contractul lui Cosmin Contra cu Federatia Romana de Fotbal expira la finalul acestui an, iar Mirel Radoi pare favorit sa-i ia locul la carma "tricolorilor mari".I.G.