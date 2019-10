Romania a fost invinsa la limita de Spania, in preliminariile pentru Campionatul European U19

Ziare.

Unicul gol al meciului a fost inscris de Sainz Eguskiza, in minutul 11, sut plasat de la 14 metri de poarta, pozitie centrala, anunta site-ul oficial al FRF 1. Ducan - 2. Sirbu, 4. Dragusin, 5. Boloca, 3. Dumitrescu-cpt - 14. Isac, 8. Ghindovean (6. Negrean, 46) - 20. Popescu (18. Marrone, 46), 10. Miculescu (9. Mitrucsak, 60), 7. Dumitru (11. June, 78) - 17. Nitu (19. Munteanu, 68).Laurentiu Rosu12. Szilard - 16. Nita, 21. Savu, 22. Telcean1. Tenas - 20. Rosanas, 15. Parra, 5. Dozagarat, 3. Gutierrez - 6. Morante, 8. Sanz (16. Sintes, 75) - 19. Sainz Eguskiza (17. Teguia, 67), 7. Rodriguez (9. Tenas Urena, 67), 11. Gil (18. Latasa, 90) - 10. Mollejo (4. Perez Cea, 90).Santi Denia13. Garcia - 2. Santos, 12. Herrero Oliva, 14. Enriquez Rodriguez8 octombrie: Spania - Lituania 2-0, Romania - Slovacia 1-111 octombrie: Spania - Romania 0-1, Serbia - Lituania 8-014 octombrie, ora 15:00: Lituania - Romania, Serbia - SpaniaCLASAMENT: 1. Spania 6p (3-0), 2. Serbia 4p (9-1), 3. Romania 1p (1-2), 4. Lituania 0p (0-10)La Turul de Elita, programat in luna martie a anului 2020, se vor califica primele doua clasate in cele 13 grupe si cel mai bun loc trei, carora li se alatura Portugalia.La Campionatul European Under 19, care se va disputa in luna iulie a anului 2020, se vor califica cele sapte castigatoare ale grupelor de la Elita impreuna cu tara gazda, Irlanda de Nord.