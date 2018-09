"Romania debuteaza cu stangul in Liga Natiunilor"

Ziare.

Meciul s-a disputat pe stadionul Ilie Oana, dar fara spectatori, din cauza unei decizii a UEFA Jocul tricolorilor nu a stralucit, insa am avut cateva ocazii la poarta muntenegrenilor, ratate de Mitrita, Keseru si Chipciu.Echipa noastra a avut si probleme medicale, iar Vlad Chiriches si Mihai Pintilii au parasit terenul accidentati.Din minutul 77, muntenegrenii au evoluat in inferioritate numerica, Mugosa vazand al doilea cartonas galben. Chiar si asa, Romania nu a reusit sa-si creeze mari ocazii pe final.In celalalt meci din grupa Romaniei, Serbia s-a impus cu 1-0 in Lituania.De altfel, Serbia va fi urmatorul nostru adversar, luni de la ora 21:45, intr-o partida ce va avea loc la Belgrad si care va fi transmisa in direct de Ziare.com.90 - 6 minute suplimentare.89 - Muntenegrenii incheie meciul in atac desi joaca in inferioritate numerica.86 - Paul Anton vede cartonasul galben.81 - Budescu incearca sa inscrie de la centrul terenului, dar trimite mingea peste poarta.77 - Mugosa vede al doilea cartonas galben si e eliminat!72 - Schimbare Romania: Anton intra in locul lui Pintilii, accidentat.67 - Schimbare Romania: Budescu intra in locul lui Mitrita.64 - Keseru trimite cu capul peste poarta dupa o lovitura libera executata bine de Stanciu.60 - Chipciu suteaza peste poarta cu piciorul stang din marginea careului.54 - Stanciu suteaza bine din marginea careului, dar mingea e blocata si apoi deviata in corner!53 - Actiune buna de atac pentru Romania, insa Bancu centreaza imprecis dintr-o pozitie buna.47 - Ce ocazie! Keseru reia din sase metri, insa Petkovici scoate excelent de langa bara.Info: Nationala de tineret U-21 conduce Portugalia cu 2-0 in deplasare in preliminariile pentru Campionatul European. Au marcat Cicaldau si Ivan.41 - Boljevici vede cartonasul galben.38 - Sansa buna pentru Romania! Mitrita trage bine de la 25 de metri, dar mingea se duce putin peste poarta!37 - Mugosa vede cartonasul galben.35 - Sansa buna pentru Romania, dar mingea reluata cu capul pe spate de Keseru se duce putin peste!31 - Schimbare FCSB : Balasa intra in locul lui Chiriches, accidentat la genunchi.28 - Chiriches a calcat gresit pe gazon si pare sa fie o accidentare grava.26 - Chiriches apare din nou bine la finalizare dupa o actiune splendida, insa sutul sau se duce pe langa poarta!21 - Chiriches trimite cu capul pe langa poarta dupa un corner batut de Stanciu.15 - Stanciu suteaza peste poarta de la 30 de metri dupa o actiune frumoasa.13 - Facem un pressing avansat si reusim sa avem o posesie buna in jumatatea adversa.8 - Sapunaru sicaneaza un adversar in careul nostru, dar jocul continua si nu se acorda penalti.7 - Chipciu suteaza din 20 de metri, mingea se duce mult peste poarta.6 - Keseru incearca o deviere la marginea careului advers, dar trimite gresit.1 - Muntenegrenii pleaca pe contraatac, insa Tatarusanu retine sutul trimis de Ivanici din marginea careului.Tatarusanu - Benzar, Sapunaru, Chiriches, Bancu - Pintilii, Stanciu - Chipciu, Maxim, Mitrita - KeseruRezerve: Pantilimon, Nita, Tosca, Manea, Balasa, Rotariu, Budescu, Anton, Dragus,Stoian, Tucudean, BalutaPetkovici, Stojkovici, Savici, Simici, Tomasevici - Scekici, Vukcevici - Boljevici, Ivanici, Jovovici - MugosaRezerve: Mijatovici, Ljuljanovici, Kopitovici, Kosovici, Hocko, Jankovici, Beciraj, Savicevici, Haksabanovici, Radunovici, ZoriciPartida este televizata de postul Pro TV.10 septembrie: Serbia - Romania, Muntenegru - Lituania (ora 21:45)11 octombrie: Lituania - Romania, Muntenegru - Serbia (ora 21:45)14 octombrie: Romania - Serbia (Arena Nationala, ora 16:00), Lituania - Muntenegru (ora 21:45)17 noiembrie: Serbia - Muntenegru (ora 16:00), Romania - Lituania (ora 21:45) - stadion "Ilie Oana", Ploiesti20 noiembrie: Serbia - Lituania, Muntenegru - Romania (ora 21:45)* Castigatoarele grupelor vor promova in seria superioara a editiei urmatoare, ultimele clasate retrogradand in seria inferioara.* Pe 2 decembrie 2018 are loc tragerea la sorti pentru preliminariile Euro 2020. Cele sase urne valorice vor fi stabilite exclusiv pe baza performantelor din grupele Ligii Natiunilor. In seria Romaniei, castigatoarele celor patru grupe alaturi de cele mai bune doua ocupante ale locurilor secunde vor fi in a treia urna valorica pentru tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020. Celelalte echipe vor fi in urna a patra valorica.* Preliminariile Euro 2020 se desfasoara in perioada martie-noiembrie 2019. Cel mai bine clasate echipe in cele patru grupe din Seria C a Ligii Natiunilor, care nu s-au calificat deja la Euro 2020 prin intermediul preliminariilor, merg in play-off-ul Ligii Natiunilor (martie 2020).* Cele 4 echipe din play-off vor disputa semifinale intr-o singura mansa (pe terenul echipei cu linie de clasament mai buna in grupele Ligii Natiunilor), iar finalistele se vor duela intr-o singura mansa (gazda va fi trasa la sorti) . Castigatoarea se califica la Euro 2020.