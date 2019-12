Romania iese din cursa pentru semifinalele: Rezultatele inregistrate duminica si clasamentul actualizat

Ziare.

Ramasa cu zero puncte, la fel ca si Japonia, nationala noastra nu mai poate spera decat sa ajunga sa se lupte pentru locurile 5-8 si sa obtina astfel calificarea la un turneu preolimpic.Iata rezultatele inregistrate duminica in Grupa Principala 2 de la Mondiale:Romania - Rusia 18-27Muntenegru - Japonia 30-26Spania - Suedia 28-28In aceste moment, clasamentul grupei este urmatorul:1. Rusia 6 puncte2. Spania 5 puncte3. Muntenegru 4 puncte4. Suedia 3 puncte5. Japonia 0 puncte6. ROMANIA 0 puncteNationala noastra va mai juca saptamana viitoare doua meciuri decisive pentru accederea la turneul preolimpic, cu Suedia (marti) si cu Japonia (miercuri).Ambele vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.