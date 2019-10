Romania, in preliminariile EURO 2020: Miza financiara uriasa a meciului cu Norvegia

Ziare.

In cazul unei infrangeri, sansele "tricolorilor" de a termina Grupa F pe unul dintre primele doua locuri se reduc considerabil.Ratarea calificarii la EURO 2020 n-ar insemna doar pierderea sansei de a disputa meciuri de la turneul final pe teren propriu, dar si un mare gol in bugetul Federatiei Romane de Fotbal.Prezenta la EURO 2020 e recompensata de UEFA cu 9.25 milioane de euro, scrie Gazeta Sporturilor In plus, fiecare victorie in grupa aduce 1.5 milioane de euro, in timp ce egalul vine cu un bonus de 750.000 de euro.Apoi, fiecare echipa care trece de faza grupelor mai incaseaza cate doua milioane euro. Sfertul de finala e recompensat cu inca 3.25 milioane de euro, iar semifinalistele isi adauga inca 5 milioane de euro la suma.Campioana va beneficia de un premiu suplimentar de 10 milioane euro, iar vicecampioana de inca 7 milioane euro.371 de milioane de euro sunt premiile totale de la EURO 2020.Meciul dintre Romania si Norvegia, din cadrul Grupei F a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020, e programat marti seara, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti.Vezi si: FRF prezinta calculele calificarii la EURO 2020 inaintea ultimelor 3 jocuri