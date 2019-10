Romania intalneste Feroe intr-o zi cu multe esecuri in istoria echipei nationale

Ziare.

com

Meciul are loc insa intr-o zi cu amintiri nu foarte placute in general pentru echipa noastra nationala , care a evoluat de 9 ori intr-o zi de 12 octombrie, echipa noastra pierzand 4 intalniri.Succesiunea de jocuri incepea la Cupa Balcanica din 1930, cand Bulgaria ne invingea cu un clar 5-3. Urma un meci amical in 1941, cand tara noastra trecea de Slovacia la limita, 3-2. Imediat dupa terminarea razboiului, Romania era intrecuta clar de Ungaria tot in Cupa Balcanica, in 1947, scor 0-3.In 1969, Romania obtinea o victorie decisiva pentru calificarea la CM 1970, 1-0 cu Portugalia, pentru ca in 1975 sa vina si un rezultat de egalitate, 2-2 cu Turcia intr-un joc amical.Cea mai dura infrangere intr-o zi de 12 octombrie a venit insa in 1983, cand Tara Galilor ne umilea cu un dur 5-0. A urmat un nou amical, in 1994, scor 1-1 cu Anglia, iar ultimele doua partide jucate de noi pe aceasta data au fost meciuri la limita, 0-1 cu Norvegia in 2002 in preliminariile pentru EURO 2004 si apoi 1-0 pentru noi in Turcia in 2012, in preliminariile pentru CM 2014 , golul fiind marcat de Gicu Grozav.Partida de la Torshavn va fi LIVE pe Ziare.com si va fi televizata pe ProTV, incepand cu ora 19.3 victorii are Romania in aceasta grupa F, unde suntem clasati acum pe 3, cu 10 puncte, unul sub Suedia si unul peste Norvegia, pe care o vom intalni marti la Bucuresti, de la ora 21.45.