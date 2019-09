Romania, invinsa de Spania pe Arena Nationala

min.79 - Cartonas rosu pentru Llorente! Maxim ii da o pasa excelenta pe culoar lui Puscas, iar atacantul roman e faultat la marginea careului in calitate de ultim aparator de Llorente, care e eliminat!

Iberici au dominat copios partida jucata pe Arena Nationala, umpluta pana la refuz, insa "tricolorii" au trecut in prelungiri pe langa egalare.Cosmin Contra a surprins si a inceput meciul intr-un sistem 5-3-2, dar fosta campioana mondiala si europeana a controlat in totalitate jocul si doar interventiile lui Ciprian Tatarusanu au salvat nationala noastra de la o ploaie de goluri.Goalkeeperul roman n-a mai avut insa raspuns la penaltiul executat de Sergio Ramos, in minutul 29. Lovitura de la 11 metri dictata dupa un fault al lui Deac asupra lui Ceballos.Spaniolii au iesit la fel de hotarati de la cabine si si-au marit imediat avansul, prin Paco Alcacer, la capatul unei actiune superbe, in care "tricolorii" au fost facuti sah-mat de combinatiile nationalei pregatite de Robert Moreno.Contra l-a aruncat in lupta pe Florin Andone, iar noul atacant al lui Galatasaray a redus din diferenta dupa numai trei minute, cand a punctat cu capul, dupa o recentrare cu capul a lui Puscas.Ianis Hagi si Alexandru Maxim au fost si ei aruncati in lupta, pe gazonul de 240.000 de euro al Primariei, care parca a venit deja uzat!"Tricolorii" au prins curaj dupa si mai ales dupa ce fundasul Llorente a fost eliminat, in minutul 79, pentru un fault in calitate de ultim aparator asupra lui Puscas.In prelungiri, Puscas si Grigore au trecut pe langa golul egalizator dupa doua actiuni gandite de Ianis Hagi.Spania obtine prima victorie din istorie la Bucuresti si domina grupa, avand maximum de puncte, in timp ce Romania ajunge pe locul 4, cu 7 puncte stranse in primele cinci etape.Pentru nationala antrenata de Cosmin Contra urmeaza meciul de duminica seara cu Malta.*apasati tasta refresh (F5) /pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginiimin.90+2 - O NOUA OCAZIE MONUMENTALA IROSITA DE TRICOLORI! Ianis centreaza excelent din dreapta, Puscas reia cu capul, Kepa respinge, mingea ajunge la Grigore, care trimite insa mult peste poarta!min.90+1 - CE OCAZIE! Ianis ii paseaza perfect lui Puscas, acesta suteaza din prima, dar Kepa salveaza!min.90 - Vor fi patru minute suplimentare pentru aceasta repriza.min.87 - Ce ocazie! Sarabia suteaza peste poarta dintr-o pozitie ideala!min.85 - Mutare defensiva la spanioli: iese Alcacer, intra Hermoso.min.81 - Ianis Hagi suteaza in zid dintr-o lovitura libera de la 20 de metri.min.76 - Schimbare la iberici: iese Ceballos, intra Sarabia.min.76 - Saul vede 'galbenul' dupa o intrare cu talpa la Benzar.min.72 - Muta si Contra, pentru ultima oara in acest meci: iese Deac, intra Maxim.min.71 - Schimbare la spanioli: iese Rodrigo, intra Oyarzabal.min.66 - Rodrigo patrunde in careul nostru, trimite spre poarta, insa sutul e slab si Tatarusanu retine fara emotii.min.65 - Puscas reia imprecis cu capul dintr-o pozitie favorabila.min.63 - O noua schimbare facuta de Cosmin Contra: iese Stanciu, intra Ianis Hagi.Doi spectatori romani intra pe teren si sunt scosi cu greu de stewarzi. Forte probabil, urmatorul meci il vom disputa cu portile inchise...min.58 - Pasele pana in acest minut: 121 pentru Romania / 448 pentru Spania.min.56 - Schimbare in nationala Romaniei: iese Keseru, intra Andone.min.54 - Fabian Ruiz trimite putin pe langa poarta noastra.------------------------------------O prima repriza slaba pentru nationala Romaniei, dominata copios de Spania si salvata de la un scor categoric doar de interventiile miraculoase ale lui Ciprian Tatarusanu.min.45 - Un singur minut suplimentar pentru aceasta prima repriza.min.37 - INCREDIBIL! Tatarusanu intervine din nou salvator, la un sut din 10 metri al lui Alcacer!min.35 - O alta interventie fantastica a lui Tatarusanu! Rodrigo reia din cativa metri, insa portarul nostru salveaza din nou cu un reflex uimitor!min.31 - Razvan Marin vede si el un cartonas galben, dupa un fault la mijlocul terenului.min.29 - Sergio Ramos primeste cartonasul galben pentru ca s-a bucurat in dretul fanilor romani!min.17 - Stanciu trimite peste poarta dintr-o lovitura libera de la aproximativ 25 de metri.min.13 - TA TA RU SA NU!!! De data aceasta, goalkeeperul roman scoate cu piciorul la o reluare a lui Alba!min.11 - Din nou Tatarusanu! Portarul nostru scoate de sub bara la o lovitura de cap a lui Sergio Ramos!min.10 - Chiriches suteaza de la mare distanta, insa mingea se duce mult peste poarta aparata de Kepa.min.6 - O noua interventie foarte buna a lui Tatarusanu in fata aceluiasi Alcacer, plecat perfect de la limita offside-ului.min.4 - Actiune buna a lui Puscas, insa centrarea atacantului transferat in aceasta vara de la Inter la Reading nu gaseste niciun coechipier in careul spaniol!min.1 - Ce ocazie! Alcacer ramane singur cu Tatarusanu, insa goalkeeperul nostru intervine bine si salveaza un gol ca si facut al ibericilor!ora 21:46 - Suporterii romani arunca in teren cu torte si petarde, iar startul meciului e intarziat.Meciul se disputa cu casa inchisa, toate bilete scoase la vanzare fiind date.Partida are loc pe Arena Nationala din Bucuresti si e televizata de Pro TV.Dupa patru etape disputate in Grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020, Spania are maximum de puncte, 12, si ocupa primul loc, in timp ce "tricolorii" se afla pe pozitia a doua, cu 7 puncte.Vezi si:Tatarusanu - Benzar, Nedelcearu, Chiriches, Grigore, Tosca - Stanciu, Marin, Deac - Puscas, Keseru.Cosmin Contra.Kepa - Navas, Llorente, Ramos, Alba - Ruiz, Busquets, Saul - Ceballos - Rodrigo, Alcacer.Robert Moreno.Deniz Aytekin (Germania) .