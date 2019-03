Romania, invinsa de Suedia in preliminariile pentru EURO 2020

Ziare.

Formatia pregatita de Cosmin Contra a avut o prima repriza foarte slaba si, chiar daca a jucat mai bine in partea a doua, nu a mai putut intoarce rezultatul.La primul meci din preliminarii, selectionerul a surprins cu o formula de start ofensiva, ce i-a avut printre componenti pe Mitrita si Puscas.Suedia a dominat insa startul unui meci destul de sters si a marcat de doua ori pana la pauza, in urma unor greseli comise de jucatorii nostri in defensiva.Mai intai, Dragos Grigore l-a scapat din marcaj pe Quaison in minutul 33, iar acesta a punctat din fata portii.Apoi, sapte minute mai tarziu, Suedia a facut 2-0, dupa ce Claesson a profitat de o respingere gresita a lui Stanciu si a sutat imparabil langa bara.La pauza, Contra l-a scos pe Mitrita si a riscat in atac, aruncandu-l in lupta si pe Claudiu Keseru. Mutarea s-a dovedit a fi castigatoare intrucat varful lui Ludogorets a marcat in minutul 58, cu o lovitura de cap, din pasa lui Razvan Marin Chiar daca echipa noastra a avut cele mai bune momente ale sale cu doi atacanti pe teren, selectionerul Cosmin Contra a mutat inexplicabil in minutul 64 si l-a scos pe Puscas, introducandu-l astfel pe Ianis Hagi Din acel moment, echipa Romaniei nu a mai reusit sa ajunga la poarta pana in prelungiri, cand Sapunaru nu a reusit sa bage mingea in plasa dupa o faza fixa. La aceasta faza, jucatorii nostri au cerut si penalti pentru un presupus hent.Pentru echipa noastra urmeaza meciul cu Insulele Feroe, ce va avea loc marti, de la ora 21:45, la Cluj-Napoca.90+3 - Centrare periculoasa in careul suedezilor, dar Sapunaru nu reuseste sa bage mingea in poarta! Jucatorii nostri cer penalti pentru un presupus hent.90 - Suedia e din nou aproape de gol, dar Tatarusanu respinge excelent sutul lui Isak.90 - 4 minute suplimentare.88 - Schimbare Suedia: Isak intra in locul lui Quaison.87 - Sapunaru cade in careu si cere penalti, dar jocul continua. Decizie corecta.85 - Inca o ocazie mare pentru Suedia, dar sutul lui Claesson dintr-o pozitie excelenta se duce putin pe langa poarta!83 - Tatarusanu respinge excelent la o lovitura de cap pe care scria gol!82 - Sapunaru vede cartonasul galben.80 - Echipa noastra si-a pierdut toata forta ofensiva dupa iesirea lui Puscas. Am jucat bine doar cu doi atacanti.79 - Ianis Hagi vede cartonasul galben pentru proteste.78 - Schimbare Romania: Ivan intra in locul lui Baluta.75 - Suedezii au echilibrat, echipa noastra joaca tot mai slab.72 - Dragos Grigore vede cartonasul galben.68 - Schimbare Suedia: Svensson intra in locul lui Forsberg.65 - Sansa buna pentru Suedia, dar Tatarusanu respinge excelent un sut periculos! Se joaca pe contre, ritmul e excelent!64 - Schimbare Romania: Ianis Hagi intra in locul lui Puscas.64 - Sansa buna pentru Romania, dar sutul lui Keseru se duce pe langa poarta!55 - Razvan Marin suteaaza lamentabil dintr-o situatie foarte buna, 12 metri, pozitie centrala!54 - Berg reia cu capul pe langa poarta dupa o lovitura de la coltul terenului.51 - Suedia domina si in startul partii secunde, echipa noastra nu se regaseste.46 - Suedezii sunt aproape de gol, insa Berg paseaza prost intr-o situatie iminenta de gol.46 - Schimbare Romania: Keseru intra in locul lui Mitrita.39 - Quaison apare din nou la finalizare, dar trimite pe langa poarta.36 - Mitrita suteaza din marginea careului, dar mingea se duce peste poarta.32 - Stanciu suteaza pe langa poarta din lovitura libera. Fostul stelist e cel mai bun jucator al Romaniei pana in acest moment.31 - Romania beneficiaza de o lovitura libera foarte buna, de la 25 de metri.28 - Razvan Marin suteaza slab de la 20 de metri in bratele portarului.25 - Schimbare Suedia: Krafth intra in locul lui Lustig, accidentat.19 - Bancu e deposedat in apropierea portii noastre, Sapunaru intervine excelent si respinge.15 - Chipciu suteaza din marginea careului, insa mingea se duce in bratele portarului.10 - Stanciu paseaza din nou perpendicular spre Chipciu, insa acesta nu ajunge la minge.5 - Stanciu trimite o pasa extraordinara spre Chipciu, de 50 de metri, dar mijlocasul dreapta rateaza preluarea in careu!3 - Suedia pleaca pe un contraatac 4 contra 3, dar Berg isi da cu stangul in dreptul in careul nostru!2 - Un prim corner pentru suedezi, dar Tatarusanu retine o lovitura de cap trimisa de Granqvist.1. Olsen - 2. Lustig, 3. Helander, 4. Granqvist-cpt., 6. Augustinsson - 10. Forsberg, 7. S. Larsson, 20. Olsson, 17. Claesson - 11. Quaison, 9. Berg. Selectioner: Janne AnderssonRezerve: 12. Johnsson, 23. Nordfeldt - 5. Fransson, 8. Isak, 13. Svensson, 14. Tinnerholm, 15. Larsson, 16. Krafth, 18. Papagiannopoulos, 19. Andersson, 21. Durmaz, 22. Sema12. Tatarusanu - 6. Manea, 21. Grigore, 22. Sapunaru-cpt., 11. Bancu - 3. Baluta, 18. Marin - 7. Chipciu, 10. Stanciu, 20. Mitrita - 9. Puscas. Selectioner: Cosmin ContraRezerve: 1. Pantilimon, 16. Nita - 2. Benzar, 4. Moti, 5. Nistor, 8. Hagi, 13. Keseru, 14. Cicaldau, 15. Anton, 17. Deac, 19. Ivan, 23. ManArbitri: Michael Oliver - Stuart Burt si Simon Bennett (toti din Anglia).La casele de pariuri , Suedia este favorita si are cota 1.85 pentru o victorie. Egalul are cota 3.60, iar victoria Romaniei are cota 5.40.In aceasta seara, in grupa Romaniei vor mai avea loc meciurile Malta - Insulele Feroe (de la ora 19:00) si Spania - Norvegia (de la ora 21:45).Urmatorul meci al tricolorilor este programat marti, de la ora 21:45, cu Insulele Feroe la Cluj-Napoca.Partida dintre Suedia si Romania este televizata de postul Pro TV.