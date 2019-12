Romania, la Mondialul de handbal feminin: Rezultatele din grupa si clasamentul actualizat

Ziare.

Fetele noastre conduse magistral de Cristina Neagu in teren, marcatoare a 13 goluri, au invins la 5 goluri Senegal, scor 29-24, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:In prima partida a zilei, disputata duminica dimineata, Muntenegru s-a impus clar in fata Kazahstanului, ajungand la a doua victorie la rand in grupe, scor 30-21. In fine, in acelasi timp cu meciul Romaniei a mai avut loc meciul Spaniei contra Ungariei, meci terminat cu o mare surpriza, victoria ibericelor cu 29-25.Dar iata mai jos toate rezultatele etapei secunde din grupa C de la CM de handbal, grupa Romaniei, desfasurata in orasul Kumamoto:Iata si cum arata clasamentul Grupei C dupa primele doua etape:Primele trei clasate din grupa se califica in Grupele Principale de la turneul final.In a treia runda, programata marti, 3 decembrie, sunt asteptate urmatoarele partide:Toate meciurile Romaniei de la turneul final din Japonia vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.Turneul final e televizat pe DigiSport, TelekomSport si LookPlus.